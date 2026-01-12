Atalanta, per Hien si ascoltano solo offerte da 30 milioni. Palladino al centro preferisce Djimsiti

Secondo TuttoAtalanta, al momento Isak Hien non è più considerato incedibile per la Dea. Le dinamiche di questa finestra invernale sono imprevedibili e, stando alle ultime indiscrezioni, di fronte a un'offerta superiore ai 30 milioni di euro — con la Premier League e l'Inter che in estate avevano già mostrato interesse — la società potrebbe decidere di sacrificare il centrale svedese. Una prospettiva che prende corpo alla luce delle nuove valutazioni tecniche di Raffaele Palladino.

I dati stagionali di Hien raccontano di un impiego comunque costante: 23 presenze totali (18 in Serie A, 4 in Champions e 1 in Coppa Italia) per un totale di 1.778 minuti giocati e un gol, quello decisivo a Marassi contro il Genoa. Tuttavia, i numeri vanno pesati con le scelte recenti. La titolarità di Hien sta venendo meno nelle partite chiave quando la difesa è al completo, o meglio sembra non essere il centrale giusto per il calcio del nuovo tecnico nerazzurro. Palladino ha ormai individuato in Berat Djimsiti il perno centrale della difesa a tre, togliendo all'albanese l'etichetta di semplice "braccetto".