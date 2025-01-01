Esordio stagionale per Mandas con la Lazio: "Sento la fiducia degli allenatori"

Christos Mandas è finalmente sceso in campo per la prima volta in stagione ed è riuscito a non subire gol. Intervistato da Lazio Style Channel, ha parlato così del match vinto per 1-0: "Direi che è stata una serata perfetta, per noi la Coppa Italia è importante. Anche per la fiducia della squadra è importante questa vittoria, in casa con i tifosi. Ci dà grande energia per la sfida di domenica”.

Come sta vivendo il dualismo con Provedel?

"Sono molto felice, non perché ho giocato, ma perché sento una buona energia dei compagni e del mister verso di me. Anche io oggi (ieri, ndr) sono sceso bene in campo e sono sempre pronto per aiutare la squadra".

Quanto è stato determinante giocare dall'inizio per lei?

"Per me è molto importante, lavoriamo per questo tipo di calcio ogni giorno. Sono molto, molto contento perché sento la fiducia della squadra e degli allenatori, questa bella energia mi aiuta tanto".