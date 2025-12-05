Venezia, Stroppa ritrova i senatori: ad Avellino con la formazione tipo

Il Venezia mette da parte la parentesi di San Siro e torna a concentrarsi sul campionato. Lunedì ad Avellino, Giovanni Stroppa riproporrà la formazione titolare che ha costruito una striscia aperta di tre vittorie contro Sampdoria, Padova e Mantova, primo passaggio in vista dei successivi scontri diretti con Monza e Modena.

La pesante eliminazione in Coppa Italia non fa testo: contro l’Inter, sostenuto da quasi 1.800 tifosi, il Venezia ha schierato una linea verde con soli tre giocatori con esperienza reale in B. Grandi era all’esordio stagionale, Sagrado e Sidibé avevano fin qui collezionato solo spezzoni. Scelte deliberate da Stroppa, che già contro il Verona aveva rivoluzionato l’undici per valutare l’intera rosa. «Volevo risposte: qualcuno è cresciuto, ora ho le idee più chiare», ha spiegato il tecnico.

Ad Avellino tornerà l’asse portante del Venezia: Stankovic, Svoboda, Busio e Adorante. Il centrale austriaco ha dato solidità alla difesa, Busio è diventato decisivo anche in zona gol, mentre Adorante – reduce da una doppietta – è salito a sei reti in campionato.

Se al Penzo la squadra è stata quasi perfetta, il vero salto passa dalle trasferte: prima del derby col Padova erano arrivati solo quattro punti in sei gare. Il Partenio diventa così un test cruciale per confermare la crescita e riprendere la corsa in vetta. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.