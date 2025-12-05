Al via la 17ª giornata del campionato di Serie C. Stasera si apre anche con Catania-Crotone
Con la serata odierna si aprirà la 17ª giornata del campionato di Serie C, la seconda che si giocherà dopo l'esclusione del Rimini dal torneo che ha completamente riscritto la storia del Girone B di categoria: in campo stasera il Girone A e il C, con un attesissimo Catania-Crotone che potrebbe dire molto sulla vetta del raggruppamento del sud. Lunedì 8 dicembre, poi, un ricco programma che non riguarderà solo la sera, ma essendo giorno di festa vedrà svariate gare nel pomeriggio.
Di seguito, il programma completo del turno:
17ª GIORNATA ANDATA – 5-6-7-8 DICEMBRE 2025
GIRONE A
Venerdì 7 dicembre
Ore 20:30 - Trento-Cittadella
Sabato 6 dicembre
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Renate
Domenica 7 dicembre
Ore 12:30 - Arzignano Valchiampo-Inter U23
Ore 14:30 - Novara-Vicenza
Ore 14:30 - Union Brescia-Lumezzane
Ore 17:30 - Pro Patria-Dolomiti Bellunesi
Lunedì 8 dicembre
Ore 14:30 - Albinoleffe-Ospitaletto Franciacorta
Ore 14:30 - Lecco-Alcione
Ore 14:30 - Virtus Verona-Pergolettese
Ore 15:00 - Giana Erminio-Triestina
Classifica - Vicenza 42, Union Brescia 30, Lecco 30, Cittadella 28, Alcione Milano 27, Inter U23 26, Pro Vercelli 23, Trento 20, Giana Erminio 20, Renate 20, Novara 19, Dolomiti Bellunesi 18, Lumezzane 17, Arzignano 17, AlbinoLeffe 17, Ospitaletto 15, Pergolettese 14, Virtus Verona 13, Pro Patria 12, Triestina -5
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Sabato 6 dicembre
Ore 14:30 - Livorno-Arezzo
Ore 14:30 - Pianese-Gubbio
Ore 17:30 - Bra-Campobasso
Domenica 7 dicembre
Ore 12:30 - Guidonia Montecelio-Juventus Next Gen
Ore 14:30 - Perugia-Ternana
Ore 14:30 - Torres-Pineto
Ore 17:30 - Ravenna-Pontedera
Lunedì 8 dicembre
Ore 14:30 - Ascoli-Forlì
Ore 14:30 - Carpi-Vis Pesaro
Riposa: Sambenedettese
Classifica - Arezzo 38, Ravenna 38*, Ascoli 29, Guidonia Montecelio 24, Carpi 24, Pineto 23, Forlì 21,Ternana 21, Vis Pesaro 20, Campobasso 19, Gubbio 18, Juventus Next Gen 18, Pianese 18, Sambenedettese 17*, Livorno 15*, Perugia 12, Pontedera 12, Bra 11, Torres 8
* una gara in più
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Venerdì 7 dicembre
Ore 20:30 - Catania-Crotone
Sabato 6 dicembre
Ore 14:30 - Casarano-Latina
Ore 14:30 - Siracusa-Foggia
Ore 14:30 - Sorrento-Potenza
Ore 17:30 - Giugliano-Team Altamura
Domenica 7 dicembre
Ore 14:30 - Monopoli-Atalanta U23
Ore 14:30 - Salernitana-Trapani
Ore 17:30 - Audace Cerignola-Casertana
Ore 17:30 - Cavese-Benevento
Ore 17:30 - Cosenza-Picerno
Classifica - Catania 34, Benevento 32, Salernitana 31, Cosenza 29, Casertana 28, Crotone 24, Casarano 24, Potenza 23, Monopoli 23, Audace Cerignola 22, Atalanta U23 21, Trapani 21, Cavese 17, Sorrento 16, Team Altamura 16, Giugliano 15, Latina 14, Foggia 14, Siracusa 13, Picerno 13
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30