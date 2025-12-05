Inter, Dumfries risponde bene alle terapie: l'olandese spera di esserci contro il Liverpool

Denzel Dumfries sta rispondendo molto bene alle terapie alla caviglia e spera di recuperare prima del previsto. Il suo rientro era inizialmente previsto per la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, ma sorprendentemente l'olandese potrebbe già esserci martedì prossimo per Inter-Liverpool. L'obiettivo è strappare la convocazione ed essere a disposizione almeno per la panchina.

Dumfries in carriera vanta 194 presenze e 25 gol con l'Inter, 124 apparizioni e 16 reti con il PSV, 72 incontri e 2 centri con lo Sparta Rotterdam, 37 gettoni e 4 gol con l'Heerenveen e 13 match con lo Sparta Rotterdam Under 21. Inoltre è sceso in campo 69 volte con l'Olanda, segnando 11 reti, e 2 volte con Aruba, siglando un gol. A queste ci sono da aggiungere le 11 sfide con l'Olanda Under 21 e le 4 partite con l'Under 20 dei Paesi Bassi.

Cristian Chivu è in attesa dell'ok dei medici anche per quanto riguarda Matteo Darmian, ormai ai box da tempo. Contrariamente alle scorse stagioni, quando l'italiano era sempre l'uomo in più di Simone Inzaghi, quest'anno il suo apporto sta mancando, un po' per scelta tecnica, un po' proprio perché sono stati i problemi fisici a frenarlo e a impedirgli di avere una condizione ottimale.