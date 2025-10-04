Parma, Cuesta sull'infortunio di Valeri: "Da valutare. Reazione? C'è stata"
Il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida che i gialloblu hanno perso allo stadio Tardini contro il Lecce (0-1), nella sfida giocata alle 15.
Cosa è mancato al Parma?
"Sicuramente la capacità di creare ancora più situazione di gol e di concretizzarne".
Il cinismo si può allenare?
"Si può lavorare sì, si può lavorare su tutto nella vita, la strada è quella. Cercheremo di creare situazioni in allenamento che siano simili a quelle della partita ed insisteremo lì".
Oggi è mancata la reazione?
"La reazione secondo me c'è stata, loro nel secondo tempo non sono riusciti a creare, mentre noi abbiamo avuto alcune delle nostre migliori occasioni nel secondo tempo. Ora bisognerà lavorare per concretizzare e tornare a quello che vogliamo".
Sull'infortunio di Valeri ci sa già dire qualcosa?
"No, non lo sappiamo, dovremo valutare più approfonditamente".