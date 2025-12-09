Atalanta, Percassi: "Ospitare il Chelsea a Bergamo mi rende orgoglioso"
Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Atalanta-Chelsea.
Le parole del dirigente della Dea: "Atalanta e Chelsea per me rispecchiano due storie meravigliose, che fanno parte del mio passato e del mio presente, non mi aspettavo di arrivare ad una partita così e poterla ospitare a Bergamo ci rende molto molto orgogliosi".
Di seguito, le formazioni ufficiali di Atalanta-Chelsea.
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.
Chelsea (4-2-3-1): Sanchez, Badiashile, Acheampong, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Pedro Neto, Enzo Fernandez, Gittens; Joao Pedro. Allenatore: Enzo Maresca.