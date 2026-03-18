Genoa, Baldanzi morde il freno: ieri si è allenato in gruppo, con l'Udinese può avere spazio

Tommaso Baldanzi scalda i motori. Il trequartista del Genoa viaggia a vele spiegate verso il completo recupero. L'impatto dell'ex calciatore della Roma, arrivato all'ombra della Lanterna in questa sessione di calciomercato, è stato davvero importante. Dopo lo spezzone disputato a Cremona, contro il Torino in casa è arrivato il suo debutto in rossoblù dal primo minuto con una prestazione molto positiva certificata dallo slalom che ha generato il raddoppio realizzato da Ekuban.

L'infortunio muscolare post Inter

Nelle ultime settimane, dopo la sfida di San Siro contro l'Inter, ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra che lo ha costretto al forfait nella sfida casalinga vinta 2-1 contro la Roma a Marassi ma la voglia di tornare a disposizione del ragazzo è stata tanta da essere immediatamente inserito nella lista dei convocati per la trasferta di Verona di domenica scorsa.

Ieri in gruppo

I miglioramenti proseguono. Nella giornata di ieri Baldanzi si è interamente allenato con il gruppo. Una buona notizia per mister Daniele De Rossi che lo ha voluto alla sua corte in questa seconda parte di stagione elogiandolo appena ne ha avuto occasione. Le chance di vederlo dal primo minuto contro l'Udinese potrebbero essere ancora poche, urge comunque cautela, anche se l'ultima decisione spetta naturalmente all'allenatore che può valutare da vicino meglio di chiunque altro le condizioni dei giocatori.