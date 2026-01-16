Atalanta, ricordi contro il Pisa nel 1991? Oggi come allora inseguendo la 4ª vittoria di fila

Pisa-Atalanta è una gara molto particolare all’insegna di una parola chiave: continuità. La Dea di Palladino viene da tre vittorie consecutive ed è alla ricerca della quarta contro i nerazzurri toscani, e in tutto questo emerge una suggestiva coincidenza con l’ultimo precedente giocato in Serie A, quando si conquistò proprio il quarto successo di fila.

1990/1991 proprio come oggi: l’eredità di un grande mister (all'epoca Emiliano Mondonico), l’esonero di un tecnico che in campionato stava faticando a fronte di un ottimo percorso in Europa (Frosio) e infine un allenatore consapevole e capace di trascinare l’Atalanta in una rimonta importante: Bruno Giorgi. Proprio a lui infatti toccò a guidare la Dea che arrivò a Pisa con tanto di tre vittorie consecutive.

Il match nel primo tempo è abbastanza equilibrato, ma è la Dea a volere a tutti i costi la vittoria nella ripresa. Al 65’ Evair serve Perrone che porta in vantaggio i nerazzurri bergamaschi. Tuttavia l'Atalanta non è esente da pericoli, su tutti quello creato da Simeone, ipnotizzato con grande maestria da Ferron. I toscani appaiono esausti e ciò consente alla Dea di chiudere i conti con Caniggia che firma il definitivo 0-2: quarta vittoria consecutiva e zona Europa che diventa possibile grazie a una grande rimonta stagionale dopo una falsa partenza.