Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio-Atalanta, le probabili formazioni: dubbio Maldini, Palladino sceglie Scamacca

Lazio-Atalanta, le probabili formazioni: dubbio Maldini, Palladino sceglie ScamaccaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:06Probabili formazioni
Paolo Lora Lamia

Nella giornata di oggi, Lazio-Atalanta chiude il quadro delle semifinali d’andata di Coppa Italia. I biancocelesti hanno nel percorso di coppa l’unica via per centrare l’Europa e dare un senso ad una stagione fin qui anonima, i nerazzurri possono centrare la terza finale la terza finale nelle ultime sei edizioni (avendo perso le prime due nel 2021 e nel 2024, entrambe contro la Juventus). Appuntamento alle ore 21.00 allo stadio Olimpico di Roma, dirige la sfida il Sig. Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

COME ARRIVA LA LAZIO – L’ex Daniel Maldini non dovrebbe recuperare per la sfida contro la sua ex squadra, con Sarri che dunque nel suo 4-3-3 dovrebbe schierare in avanti Isaksen, Noslin e Zaccagni. In mediana chance per Dele-Bashiru, con Taylor come altra mezzala e Cataldi perno del trio. Possibile rientro di Gila al centro della difesa, con Romagnoli come partner. Marusic e Tavares saranno infine i terzini del quartetto, posto davanti a Provedel.

COME ARRIVA L’ATALANTA – Assenze in avanti per Palladino, con Raspadori che non dovrebbe recuperare andando quindi a far compagni a De Ketelaere nella lista degli indisponibili. Tra le linee, nel 3-4-2-1 caro al tecnico, spazio a Samardzic e Zalewski, a supporto di Scamacca che dovrebbe vincere il ballottaggio con Krstovic. Diga in mezzo al campo formata da De Roon e Pasalic, con ai lati Zappacosta e Bernasconi. Carnesecchi confermatissimo tra i pali, protetto da un trio difensivo con Scalvini, Hien e Kolasinac.

Articoli correlati
Lazio contro l'Atalanta, Il Tempo apre: "Nell'Olimpico deserto sognando la finale"... Lazio contro l'Atalanta, Il Tempo apre: "Nell'Olimpico deserto sognando la finale"
Lazio, il distacco tra Sarri e Lotito: la Coppa Italia e il futuro nebuloso Lazio, il distacco tra Sarri e Lotito: la Coppa Italia e il futuro nebuloso
Oggi in TV, dove vedere le gare di Coppa Italia, Serie B e Serie C Oggi in TV, dove vedere le gare di Coppa Italia, Serie B e Serie C
Altre notizie Probabili formazioni
Lazio-Atalanta, le probabili formazioni: dubbio Maldini, Palladino sceglie Scamacca... Lazio-Atalanta, le probabili formazioni: dubbio Maldini, Palladino sceglie Scamacca
Como-Inter, le probabili formazioni: Nico Paz torna titolare, Pio Esposito con Thuram... Como-Inter, le probabili formazioni: Nico Paz torna titolare, Pio Esposito con Thuram
Si è conclusa la 27^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle Si è conclusa la 27^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Udinese-Fiorentina, le probabili formazioni: Fortini per Dodo, c'è il ritorno dal... Udinese-Fiorentina, le probabili formazioni: Fortini per Dodo, c'è il ritorno dal 1' di Gudmundsson
Pisa-Bologna, le probabili formazioni: Castro in panchina, ballottaggio a due per... Pisa-Bologna, le probabili formazioni: Castro in panchina, ballottaggio a due per sostituirlo
Roma-Juventus, le probabili formazioni: Dybala recupera ma non da titolare. Bremer... Roma-Juventus, le probabili formazioni: Dybala recupera ma non da titolare. Bremer sì
Torino-Lazio, le probabili formazioni: D'Aversa all'esordio punta sul tandem Simeone-Zapata... Torino-Lazio, le probabili formazioni: D'Aversa all'esordio punta sul tandem Simeone-Zapata
Sassuolo-Atalanta, le probabili formazioni: Grosso rivede Matic, confermato Bernasconi... Sassuolo-Atalanta, le probabili formazioni: Grosso rivede Matic, confermato Bernasconi
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
Le più lette
1 Fabregas: "Bastoni fischiato perché gioca nell'Inter, la più forte d'Italia. Va protetto"
2 Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
3 Juve, altro che Spalletti: a rischio c'è Comolli. Manna sotto valutazione a Napoli: dirigenze in bilico
4 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
5 Parte male il cammino dell'Italia verso il Mondiale: la bestia nera Svezia sbanca il Granillo
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Tegola per il Milan in vista del derby. Però Allegri ha già il sostituto da tre partite
Immagine top news n.1 Juventus e Vlahovic, prove di rinnovo: il serbo punta al rientro contro il Pisa
Immagine top news n.2 Coppa Italia, Inter fiacca e Como senza gol: si decide tutto al ritorno. Scelta di Chivu e Fabregas
Immagine top news n.3 Perché Valenti fa fallo in Parma-Cagliari e contro il Milan no: Rocchi spiega a Open VAR
Immagine top news n.4 Juve, altro che Spalletti: a rischio c'è Comolli. Manna sotto valutazione a Napoli: dirigenze in bilico
Immagine top news n.5 Como-Inter 0-0, le pagelle: Nico Paz scompare, Valle non dormirà. Martinez spicca
Immagine top news n.6 Coppa Italia, troppa tattica e noia al Sinigaglia: 0-0 tra Como ed Inter. Ritorno cruciale
Immagine top news n.7 Milan, si ferma Gabbia: il centrale si è operato a Londra. I dettagli e i tempi di recupero
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi
Immagine news podcast n.2 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.3 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
Immagine news podcast n.4 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Vlahovic giusto per il gioco di Spalletti? Ecco cosa dicono gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina, ora si rischia grosso? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Fattori: "Fiorentina, devi attaccarti alle certezze. E invece Vanoli..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bellanova, enigma di una fascia atalantina che ha bisogno di lui. Ora serve reagire
Immagine news Serie A n.2 Tegola per il Milan in vista del derby. Però Allegri ha già il sostituto da tre partite
Immagine news Serie A n.3 De Bruyne torna. L'ultima volta in campo era col Napoli capolista insieme alla Roma
Immagine news Serie A n.4 Coppa Italia, Inter opaca: a Como finisce 0-0, verdetto finale rimandato
Immagine news Serie A n.5 Juventus e Vlahovic, prove di rinnovo: il serbo punta al rientro contro il Pisa
Immagine news Serie A n.6 Lazio, il distacco tra Sarri e Lotito: la Coppa Italia e il futuro nebuloso
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Palermo-Mantova: rosanero a caccia di riscatto
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Juve Stabia-Sampdoria: salta la sfida a distanza tra Candellone e Coda
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Frosinone-Pescara: vietato fermarsi, tre punti per non perdere terreno prezioso
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Bari-Empoli: Longo vuole il bis, Dionisi alla ricerca della vittoria smarrita
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Carrarese-Catanzaro: Abiuso sfida Iemmello, Liberali dal 1'
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Bonfanti e un primo gol pesante: "Felice, ma resta il rammarico per il risultato"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati: il Vicenza cade ancora, ma Lecco e Brescia non ne approfittano
Immagine news Serie C n.2 Serie C, vincono Pergolettese e Arzignano. Pari in extremis per la Giana Erminio
Immagine news Serie C n.3 Cuoghi: “Vicenza dominante, Arezzo maturo. A Salerno servono uomini da grande piazza”
Immagine news Serie C n.4 Forlì-Livorno senza ospiti: scatta il divieto per i residenti livornesi
Immagine news Serie C n.5 Samb, l'ultimo a segnare nel derby con l'Ascoli fu Fattori: "Spero di vedere battuto il mio record"
Immagine news Serie C n.6 A Ravenna gara cruciale? No, ma la Pianese vuole i tre punti. Birindelli: "Servirà compattezza"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Atalanta, i biancocelesti possono svoltare la stagione
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Como Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Inter, dominio totale dei nerazzurri nei precedenti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Non solo l'Italia ko, i risultati delle qualificazioni Mondiali: goleade per Germania e Inghilterra
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Rammarico per il risultato. Ma guardiamo avanti con grandissima fiducia"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Svezia si conferma bestia nera: Angedhal stende un'Italia che si sveglia troppo tardi
Immagine news Calcio femminile n.4 Angedhal gela i seimila del Granillo: l'Italia va al riposo sotto per 1-0 contro la Svezia
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia-Svezia, le formazioni ufficiali: Cantore-Cambiaghi in avanti. C'è la baby Schroder
Immagine news Calcio femminile n.6 Svezia, il ct Gustavsson: "L'Italia ha fatto grandi passi avanti. È la partita più difficile del girone"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”