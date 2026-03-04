Lazio-Atalanta, le probabili formazioni: dubbio Maldini, Palladino sceglie Scamacca

Nella giornata di oggi, Lazio-Atalanta chiude il quadro delle semifinali d’andata di Coppa Italia. I biancocelesti hanno nel percorso di coppa l’unica via per centrare l’Europa e dare un senso ad una stagione fin qui anonima, i nerazzurri possono centrare la terza finale la terza finale nelle ultime sei edizioni (avendo perso le prime due nel 2021 e nel 2024, entrambe contro la Juventus). Appuntamento alle ore 21.00 allo stadio Olimpico di Roma, dirige la sfida il Sig. Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

COME ARRIVA LA LAZIO – L’ex Daniel Maldini non dovrebbe recuperare per la sfida contro la sua ex squadra, con Sarri che dunque nel suo 4-3-3 dovrebbe schierare in avanti Isaksen, Noslin e Zaccagni. In mediana chance per Dele-Bashiru, con Taylor come altra mezzala e Cataldi perno del trio. Possibile rientro di Gila al centro della difesa, con Romagnoli come partner. Marusic e Tavares saranno infine i terzini del quartetto, posto davanti a Provedel.

COME ARRIVA L’ATALANTA – Assenze in avanti per Palladino, con Raspadori che non dovrebbe recuperare andando quindi a far compagni a De Ketelaere nella lista degli indisponibili. Tra le linee, nel 3-4-2-1 caro al tecnico, spazio a Samardzic e Zalewski, a supporto di Scamacca che dovrebbe vincere il ballottaggio con Krstovic. Diga in mezzo al campo formata da De Roon e Pasalic, con ai lati Zappacosta e Bernasconi. Carnesecchi confermatissimo tra i pali, protetto da un trio difensivo con Scalvini, Hien e Kolasinac.