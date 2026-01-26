La Fiorentina insiste per Samardzic, ma non affonda. Lui resta in uscita dall'Atalanta

La Fiorentina non è ancora riuscita a uscire definitivamente dalla zona retrocessione. Anche per questo motivo il club viola ha deciso di intervenire in modo importante sul mercato e, come riportato da Matteo Moretto, ha fatto più di un sondaggio negli ultimi giorni per Lazar Samardzic, senza però affondare. Il serbo resta comunque in uscita dall'Atalanta.

In carriera Samardzic vanta 98 presenze e 13 gol con l'Udinese, 64 gettoni e 8 reti con l'Atalanta, 9 apparizioni con il Lipsia, 5 incontri e un gol con la seconda squadra dell'Hertha Berlino e 3 partite con la prima squadra dei tedeschi. Inoltre è sceso in campo 26 volte con la Serbia, segnando una rete. Nelle giovanili invece, a partire dall'Under 16 fino all'Under 21, saltando solo l'Under 18, ha vestito la maglia della Germania.