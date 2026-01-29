"Questa partita mi dà delle risposte": le parole di Palladino un richiamo al mercato ancora aperto?

Una sconfitta che brucia in casa Atalanta. La squadra di Raffaele Palladino esce battuta dal campo dell'Union St. Gilloise e perde un'occasione ghiotta per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale di Champions League. Una serata storta, una partita in cui ha funzionato davvero poco e lo ha segnalato anche lo stesso mister nerazzurro al termine del match. Troppi errori tecnici in una partita che lascia tanto amaro in bocca soprattutto per quello che avrebbe potuto significare nel caso in cui la Dea avesse portato a casa l'intera posta in palio.

Indicazioni dal match di Champions

E come accade in ogni gara ci sono delle indicazioni che il mister può cogliere. Lo ha dichiarato anche al triplice fischio: "Questa partita però dà risposte sul futuro, su tanti calciatori che ho visto in campo stasera. Bisogna sempre analizzare e portare a casa le cose che ti dà la partita". Parole chiare che vanno verso un'unica direzione.

Chi ha fatto male

Il messaggio potrebbe essere diretto magari a quei giocatori che fin qui hanno trovato meno spazio e che non hanno giocato come si sarebbe aspettato. Uno su tutti è Lazar Samardzic, giocatore che potrebbe anche uscire in questa sessione di calciomercato qualora dovesse arrivare un'offerta interessante. L'altro è Musah, protagonista di alti e bassi in questa stagione. Non ha brillato nemmeno Krstovic, centravanti arrivato con tante aspettative ma che ha inciso poco nella sua esperienza bergamasca. Alla fine della finestra invernale di trattative manca poco. E chissà che non possa ancora sbloccarsi qualcosa.