TMW Attacco affollato in casa Atalanta con Raspadori. Da Maldini a Samardzic, si scalda il mercato in uscita

L'Atalanta scuote questo martedì di calciomercato e lo fa andando a mettere le mani su Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 di proprietà dell'Atletico Madrid su cui erano forti anche il Napoli e soprattutto la Roma di Gian Piero Gasperini (che parallelamente, visto lo scatto della Dea su Raspadori, ha scelto di chiudere per Robinio Vaz dall'OM).

Una base di accordo, quello fra Atalanta e Atletico Madrid, da 25 milioni di euro complessivi e che porterà alla inevitabile cessione di almeno uno fra gli interpreti offensivi attualmente nella rosa a disposizione di Raffaele Palladino. Ed il primo indiziato, in questo senso, resta quel Daniel Maldini seguito da vicino da diverse società di Serie A, dalla Lazio alla Juventus, e al centro di numerose trattative.

Quello dell'ex Monza non è però l'unico giocatore al centro delle voci rilanciate da radiomercato. Tolto Lookman, Lazar Samardzic è un altro dei calciatori particolarmente apprezzati dalle altre società di Serie A: la valutazione da 20 milioni di euro, con la Dea che valuta solo la cessione a titolo definitivo, non è però ancora stata raggiuta da nessuna della squadre interessate. E così servirà ancora lavorare. Con la sensazione che però, dopo Brescianini alla Fiorentina, possa presto concretizzarsi un'altra partenza da Zingonia.