Atalanta-Roma 1-0, le pagelle: Scalvini determinante ovunque. Svilar si fa sorprendere

ATALANTA - ROMA 1-0 - 12' Scalvini

ATALANTA (pagelle a cura di Paolo Lora Lamia)

Carnesecchi 6 - Chiamato in causa una volta in avvio, quando salva su Ferguson, e in un paio di occasioni ad inizio ripresa. Per il resto, abbastanza inoperoso.

Scalvini 7.5 - Come spesso gli accade, risulta determinante nella sua area, ma forse ancora di più in quella avversaria. Sua, infatti, la rete che decide un match chiave per le prospettive atalantine. Dal 59' Hien 6.5 - Con l'ex Hellas in campo, la porta nerazzurra continua ad essere ben protetta fino al fischio finale.

Djimsiti 7 - Riscatta alla grande la serata negativa con l'Inter, fornendo una prestazione da vero totem difensivo. Stravince il duello con Ferguson, spiccando con un salvataggio di testa sulla linea su un suo pallonetto.

Kolasinac 6 - L'inizio di gara è promettente per solidità data alla difesa, ma poco prima della mezzora deve arrendersi per un problema muscolare. Dal 26' Ahanor 6 - Sostituisce al meglio il compagno, con buone chiusure dietro e qualche iniziativa offensiva.

Zappacosta 6.5 - Una vera e propria freccia sulla fascia destra, dove spadroneggia senza che nessun avversario riesce praticamente a contrastarlo e da dove mette cross spesso invitanti per i compagni. Meglio nei primi 45 minuti.

De Roon 6.5 - Solita diga in mezzo al campo, contro cui è difficile vincere un contrasto. Nonostante il giallo nella prima frazione di gioco, non si risparmia mai negli interventi.

Ederson 6 - Avvio da horror, visto che per poco non consente a Dybala di segnare. Errore però riscattato da una prestazione nel complesso sufficiente. Dal 72' Maldini 6 - Non ha grossa chance per farsi vedere, in un finale in cui la palla ristagna per lo più a centrocampo.

Bernasconi 6.5 - Non è certo da meno rispetto a Zappacosta, confermandosi un laterale di prospettiva e affidabilità. Serve a Scamacca la palla del raddoppio, ma il gol poco dopo viene annullato.

De Ketelaere 5 - Di certo non una serata di grande ispirazione per il belga, che fatica ad accendere la manovra risultando uno dei pochi in maglia nerazzurra non in grado di mettere in difficoltà la Roma.

Zalewski 6.5 - Uno dei tanti ex della partita, riportato per l'occasione al suo ruolo originario. Interpreta la sfida in modo completo, mettendo sul campo sia qualità che intensità. Dal 59' Musah 5.5 - Ingresso non da ricordare per l'ex Milan. Con lui in campo, la trequarti bergamasca cala di incisività.

Scamacca 6.5 - Non si fa certo condizionare dalle emozioni, avendo di fronte una delle squadre in cui è cresciuto. Prova autoritaria da riferimento avanzato, che gioca per i compagni ma sa anche essere letale sotto porta. Avrebbe segnato il 2-0, poi annullato per una sua posizione irregolare ad inizio azione. Dal 72' Krstovic 5.5 - L'ex Lecce, nell'ultimo scorcio di gara, riesce a rendersi pericoloso solo una volta e fatica a tenere qualche pallone per far respirare i compagni.

Allenatore Raffaele Palladino 7 - Vince il duello col maestro Gasperini, mettendo in campo grande aggressività nel primo tempo e capacità di amministrare il vantaggio nel secondo. Azzeccata la mossa di Zalewski sulla trequarti, prosegue la risalita in classifica.

ROMA (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

Svilar 5 - Serata storta. Si fa sorprendere dal corner di Zalewski non trattenendo il suo traversone. Scalvini ringrazia e sblocca la partita.

Mancini 6 - Bernasconi e Zalewski si rendono pericolosi, lui ci mette mestiere ed è di fatto quello che tiene in piedi il reparto difensivo. Spendendo un giallo che gli costa un turno di squalifica.

Ziolkowski 5 - Alla terza consecutiva da titolare, cade. Nel pre-partita parla di costanza nelle prestazioni. Questa sera deciso passo indietro, 45' in balia del tridente avversario. Gasperini lo toglie all'intervallo. Dal 46' Wesley 6 - A sinistra, a destra, al centro, da solo a fermare un contropiede avversario. Il brasiliano fa quel che può in una serata di grande difficoltà per la sua Roma.

Hermoso 5.5 - Graziato dal VAR in occasione del gol annullato a Scamacca che nasce da un suo pasticcio. Per il resto il centravanti lo fa soffrire e il cartellino giallo che rimedia per fallo su Zalewski lo condiziona.

Celik 5.5 - Schiacciato spesso dietro, non riesce praticamente mai a incidere in fase di spinta.

Cristante 6 - Regge il centrocampo anche usando le maniere cattive. Rischia grosso quando stende con un fallo da dietro Ederson, per il resto prova invano a scuotere i compagni più giovani.

Kone 5.5 - Qualche imprecisione in mezzo e un duello con Ederson che viene vinto dal brasiliano. Quando ha un'occasione la manda alle ortiche mandando alto. Dall'83' Pisilli sv.

Rensch 5 - Wesley non dà sufficienti garanzie a Gasperini che pertanto si affida all'olandese che però è sempre in difficoltà. Non spinge e dietro non è molto d'aiuto. Scamacca lo sovrasta e segna, il VAR lo grazia ma le difficoltà palesate restano. Dal 59' Tsimikas 5.5 - Un tunnel a De Ketelaere che è apprezzabile, ma di fatto il greco non incide.

Soulé 5.5 - Un paio di belle iniziative nel tentativo di scuotere una Roma che dopo il gol subito da Scalvini ha faticato a dare anche una parvenza di pericolosità. Nel complesso però troppo poco. Dal 66' El Shaarawy 5.5 - Non cambia la musica con lui in campo.

Dybala 5 - Manca del killer instinct quando Ederson involontariamente lo mette davanti a Carnesecchi. È il 7' e avrebbe tutto il tempo per riprendersi e invece scompare.

Ferguson 5 - Djimsiti è il suo incubo: prima gli toglie la gioia del gol a Carnesecchi battuto, poi lo anticipa sempre quando cercato dai compagni di squadra. Dal 60' Dovbyk 5.5 - Pochi palloni toccati, non è mai nelle condizioni di essere pericoloso.

Allenatore Gian Piero Gasperini 5 - Alla fine è la sua ex squadra a mostrarsi più determinata a mettersi in mostra ai suoi occhi. La Roma invece non c'è se non nei primi minuti e in qualche episodio isolato. E ancora una volta quando va sotto non riesce a riprenderla. Manca il carattere e ancora una volta il gol.