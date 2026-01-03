Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Atalanta-Roma 1-0, le pagelle: Scalvini determinante ovunque. Svilar si fa sorprendere

Atalanta-Roma 1-0, le pagelle: Scalvini determinante ovunque. Svilar si fa sorprendereTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
ieri alle 22:56Serie A
Gaetano Mocciaro

ATALANTA - ROMA 1-0 - 12' Scalvini

ATALANTA (pagelle a cura di Paolo Lora Lamia)

Carnesecchi 6 - Chiamato in causa una volta in avvio, quando salva su Ferguson, e in un paio di occasioni ad inizio ripresa. Per il resto, abbastanza inoperoso.

Scalvini 7.5 - Come spesso gli accade, risulta determinante nella sua area, ma forse ancora di più in quella avversaria. Sua, infatti, la rete che decide un match chiave per le prospettive atalantine. Dal 59' Hien 6.5 - Con l'ex Hellas in campo, la porta nerazzurra continua ad essere ben protetta fino al fischio finale.

Djimsiti 7 - Riscatta alla grande la serata negativa con l'Inter, fornendo una prestazione da vero totem difensivo. Stravince il duello con Ferguson, spiccando con un salvataggio di testa sulla linea su un suo pallonetto.

Kolasinac 6 - L'inizio di gara è promettente per solidità data alla difesa, ma poco prima della mezzora deve arrendersi per un problema muscolare. Dal 26' Ahanor 6 - Sostituisce al meglio il compagno, con buone chiusure dietro e qualche iniziativa offensiva.

Zappacosta 6.5 - Una vera e propria freccia sulla fascia destra, dove spadroneggia senza che nessun avversario riesce praticamente a contrastarlo e da dove mette cross spesso invitanti per i compagni. Meglio nei primi 45 minuti.

De Roon 6.5 - Solita diga in mezzo al campo, contro cui è difficile vincere un contrasto. Nonostante il giallo nella prima frazione di gioco, non si risparmia mai negli interventi.

Ederson 6 - Avvio da horror, visto che per poco non consente a Dybala di segnare. Errore però riscattato da una prestazione nel complesso sufficiente. Dal 72' Maldini 6 - Non ha grossa chance per farsi vedere, in un finale in cui la palla ristagna per lo più a centrocampo.

Bernasconi 6.5 - Non è certo da meno rispetto a Zappacosta, confermandosi un laterale di prospettiva e affidabilità. Serve a Scamacca la palla del raddoppio, ma il gol poco dopo viene annullato.

De Ketelaere 5 - Di certo non una serata di grande ispirazione per il belga, che fatica ad accendere la manovra risultando uno dei pochi in maglia nerazzurra non in grado di mettere in difficoltà la Roma.

Zalewski 6.5 - Uno dei tanti ex della partita, riportato per l'occasione al suo ruolo originario. Interpreta la sfida in modo completo, mettendo sul campo sia qualità che intensità. Dal 59' Musah 5.5 - Ingresso non da ricordare per l'ex Milan. Con lui in campo, la trequarti bergamasca cala di incisività.

Scamacca 6.5 - Non si fa certo condizionare dalle emozioni, avendo di fronte una delle squadre in cui è cresciuto. Prova autoritaria da riferimento avanzato, che gioca per i compagni ma sa anche essere letale sotto porta. Avrebbe segnato il 2-0, poi annullato per una sua posizione irregolare ad inizio azione. Dal 72' Krstovic 5.5 - L'ex Lecce, nell'ultimo scorcio di gara, riesce a rendersi pericoloso solo una volta e fatica a tenere qualche pallone per far respirare i compagni.

Allenatore Raffaele Palladino 7 - Vince il duello col maestro Gasperini, mettendo in campo grande aggressività nel primo tempo e capacità di amministrare il vantaggio nel secondo. Azzeccata la mossa di Zalewski sulla trequarti, prosegue la risalita in classifica.

ROMA (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

Svilar 5 - Serata storta. Si fa sorprendere dal corner di Zalewski non trattenendo il suo traversone. Scalvini ringrazia e sblocca la partita.

Mancini 6 - Bernasconi e Zalewski si rendono pericolosi, lui ci mette mestiere ed è di fatto quello che tiene in piedi il reparto difensivo. Spendendo un giallo che gli costa un turno di squalifica.

Ziolkowski 5 - Alla terza consecutiva da titolare, cade. Nel pre-partita parla di costanza nelle prestazioni. Questa sera deciso passo indietro, 45' in balia del tridente avversario. Gasperini lo toglie all'intervallo. Dal 46' Wesley 6 - A sinistra, a destra, al centro, da solo a fermare un contropiede avversario. Il brasiliano fa quel che può in una serata di grande difficoltà per la sua Roma.

Hermoso 5.5 - Graziato dal VAR in occasione del gol annullato a Scamacca che nasce da un suo pasticcio. Per il resto il centravanti lo fa soffrire e il cartellino giallo che rimedia per fallo su Zalewski lo condiziona.

Celik 5.5 - Schiacciato spesso dietro, non riesce praticamente mai a incidere in fase di spinta.

Cristante 6 - Regge il centrocampo anche usando le maniere cattive. Rischia grosso quando stende con un fallo da dietro Ederson, per il resto prova invano a scuotere i compagni più giovani.

Kone 5.5 - Qualche imprecisione in mezzo e un duello con Ederson che viene vinto dal brasiliano. Quando ha un'occasione la manda alle ortiche mandando alto. Dall'83' Pisilli sv.

Rensch 5 - Wesley non dà sufficienti garanzie a Gasperini che pertanto si affida all'olandese che però è sempre in difficoltà. Non spinge e dietro non è molto d'aiuto. Scamacca lo sovrasta e segna, il VAR lo grazia ma le difficoltà palesate restano. Dal 59' Tsimikas 5.5 - Un tunnel a De Ketelaere che è apprezzabile, ma di fatto il greco non incide.

Soulé 5.5 - Un paio di belle iniziative nel tentativo di scuotere una Roma che dopo il gol subito da Scalvini ha faticato a dare anche una parvenza di pericolosità. Nel complesso però troppo poco. Dal 66' El Shaarawy 5.5 - Non cambia la musica con lui in campo.

Dybala 5 - Manca del killer instinct quando Ederson involontariamente lo mette davanti a Carnesecchi. È il 7' e avrebbe tutto il tempo per riprendersi e invece scompare.

Ferguson 5 - Djimsiti è il suo incubo: prima gli toglie la gioia del gol a Carnesecchi battuto, poi lo anticipa sempre quando cercato dai compagni di squadra. Dal 60' Dovbyk 5.5 - Pochi palloni toccati, non è mai nelle condizioni di essere pericoloso.

Allenatore Gian Piero Gasperini 5 - Alla fine è la sua ex squadra a mostrarsi più determinata a mettersi in mostra ai suoi occhi. La Roma invece non c'è se non nei primi minuti e in qualche episodio isolato. E ancora una volta quando va sotto non riesce a riprenderla. Manca il carattere e ancora una volta il gol.

Articoli correlati
Zalewski: "Contro la Roma motivazioni extra? Cerco di dare il massimo sempre" Zalewski: "Contro la Roma motivazioni extra? Cerco di dare il massimo sempre"
...con Dario Canovi ...con Dario Canovi
Atalanta, Zalewski: "Contento per la vittoria. Con Palladino stiamo crescendo" Atalanta, Zalewski: "Contento per la vittoria. Con Palladino stiamo crescendo"
Altre notizie Serie A
Genoa, Vitinha: "Ci siamo abbassati e abbiamo smesso di giocare. Manca fare punti"... Genoa, Vitinha: "Ci siamo abbassati e abbiamo smesso di giocare. Manca fare punti"
Serie A, 18ª giornata LIVE: torna la ThuLa. Piccoli dal 1' nella Fiorentina Probabili formazioniSerie A, 18ª giornata LIVE: torna la ThuLa. Piccoli dal 1' nella Fiorentina
Zalewski: "Contro la Roma motivazioni extra? Cerco di dare il massimo sempre" Zalewski: "Contro la Roma motivazioni extra? Cerco di dare il massimo sempre"
Atalanta, Zalewski: "Contento per la vittoria. Con Palladino stiamo crescendo" Live TMWAtalanta, Zalewski: "Contento per la vittoria. Con Palladino stiamo crescendo"
Polemiche arbitrali a Bergamo: Fabbri scontenta tutti, ma l'Atalanta ha meritato... Polemiche arbitrali a Bergamo: Fabbri scontenta tutti, ma l'Atalanta ha meritato sulla Roma
Svilar sul gol di Scalvini: "Era fallo, mi ha messo le mani in testa. Portieri non... Svilar sul gol di Scalvini: "Era fallo, mi ha messo le mani in testa. Portieri non tutelati"
Lecce, prima da incubo di Perez contro Yildiz. Del Rosso: "Esordio non semplice" Lecce, prima da incubo di Perez contro Yildiz. Del Rosso: "Esordio non semplice"
Atalanta, Palladino: "La vittoria della svolta. Contento per Scalvini" Live TMWAtalanta, Palladino: "La vittoria della svolta. Contento per Scalvini"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Le più lette
1 Inter-Bologna, le probabili formazioni: Thuram con Lautaro. Italiano ritrova Cambiaghi
2 Lazio-Napoli, le probabili formazioni: Noslin centravanti. Conte conferma tutti
3 Fiorentina-Cremonese, le probabili formazioni: Kean rischia la panchina. Pronto Piccoli
4 Serie A, 18ª giornata LIVE: torna la ThuLa. Piccoli dal 1' nella Fiorentina
5 Verona-Torino, le probabili formazioni: Giovane e Mosquera insieme dal 1'. Simeone con Adams
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Furia Gasperini sul gol di Scalvini: "Assurdo convalidarlo per quelle che sono le regole del VAR"
Immagine top news n.1 Atalanta-Roma 1-0, Marelli: "Gol di Scalvini da annullare. Giusto l'intervento su Scamacca"
Immagine top news n.2 Atalanta-Roma 1-0, le pagelle: Scalvini determinante ovunque. Svilar si fa sorprendere
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: balzo Dea. Roma con la Juve: Gasp perde terreno dalla vetta
Immagine top news n.4 Guarda Gasp, che bella Atalanta: la decide Scalvini. E per i giallorossi è il 7° ko
Immagine top news n.5 Juventus-Lecce 1-1, le pagelle: Falcone l'ha rifatto, Yildiz dipinge. Cambiaso sbaglia
Immagine top news n.6 David e Openda condannano una Juventus sprecona e sfortunata: solo 1-1 con il Lecce
Immagine top news n.7 Cagliari, Pisacane: "Mio fratello fuori pericolo di vita, mio padre non è stato aggredito"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.2 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.3 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.4 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Rivelazione Bertola, l'ex tecnico: "Aveva grandi abilità fin dai tempi di Montevarchi"
Immagine news Serie C n.2 Lamazza: "Da Bruzzaniti al Catania a Carriero alla Salernitana. Tanti i 'botti' in Serie C"
Immagine news Serie C n.3 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, Vitinha: "Ci siamo abbassati e abbiamo smesso di giocare. Manca fare punti"
Immagine news Serie A n.2 Serie A, 18ª giornata LIVE: torna la ThuLa. Piccoli dal 1' nella Fiorentina
Immagine news Serie A n.3 Zalewski: "Contro la Roma motivazioni extra? Cerco di dare il massimo sempre"
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, Zalewski: "Contento per la vittoria. Con Palladino stiamo crescendo"
Immagine news Serie A n.5 Polemiche arbitrali a Bergamo: Fabbri scontenta tutti, ma l'Atalanta ha meritato sulla Roma
Immagine news Serie A n.6 Svilar sul gol di Scalvini: "Era fallo, mi ha messo le mani in testa. Portieri non tutelati"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Entella, Alborghetti si presenta: "Chiavari piazza perfetta per lavorare in maniera seria"
Immagine news Serie B n.2 Bari, non solo Bohinen per il centrocampo: piace un altro giocatore del Venezia
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, ecco l'annuncio: Brunori è un nuovo giocatore blucerchiato
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, ecco il nuovo innesto in attacco per Gregucci: Brunori arrivato in città
Immagine news Serie B n.5 Un rinforzo per Donadoni: lo Spezia si assicura Sernicola dalla Cremonese
Immagine news Serie B n.6 Entella, vicino un colpo a centrocampo: in arrivo Niccolò Squizzato del Pescara
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, Corini: "Gap col Vicenza? Ancora 19 partite, ma non mi piace vendere fumo"
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Gallo: "Siamo a metà dell'opera, ma è chiaro che ci siano delle incognite"
Immagine news Serie C n.3 Campobasso, Zauri: "Consapevoli di avere le nostre forze: ci faremo trovare pronti"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i risultati della serata: la Cavese vince di misura, colpo esterno del Pineto
Immagine news Serie C n.5 Ds AlbinoLeffe sul mercato: "Inseriremo elementi in linea con i nostri parametri"
Immagine news Serie C n.6 Bra, colpo dall'Atalanta: per il centrocampo c'è il classe 2005 Daniel Armstrong
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Bologna, i nerazzurri vogliono riprendersi la vetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Fiorentina-Cremonese, Vanoli spera: nuovo anno, nuova Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Napoli, Conte non ha mai vinto contro Sarri
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus, Peyraud-Magnin verso gli USA. Da oltreoceano può arrivare Perry
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana Women, primo allenamento con il neo tecnico Ardizzone. Presente Bandecchi
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
Immagine news Calcio femminile n.4 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.5 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…