Allegri dopo Vanoli: espulsi gli ultimi due tecnici che hanno discusso con Fabregas. Non lui

Cesc Fabregas è sicuramente uno degli allenatori più interessanti da seguire nel contesto della Serie A, anche se ha delle angolature del suo carattere e del suo profilo in panchina che deve ancora smussare.

E durante la sfida del suo Como sul campo del Milan si è notato tutto questo, visto che il tecnico dei lariani si è reso protagonista di un momento ad alta tensione in campo: nel finale di partita, Fabregas ha trattenuto Saelemaekers quando si trovava a pochi passi da lui. Da lì si è scatenato un parapiglia che ha visto intervenire anche il mister avversario Max Allegri, il quale ha finito per farne le spese venendo cacciato dal campo dall'arbitro Mariani, non senza aver espresso una certa incredulità di fronte al provvedimento e nonostante le pubbliche scuse espresse dallo spagnolo subito dopo il triplice fischio. Un episodio che ha poi scatenato la furia del livornese nell'immediato post-match e portato all'irritazione delle scorse ore del Milan. Alle quali ha sicuramente contribuito il fatto che Fabregas non sia stato minimamente toccato, nonostante sia di fatto tutto partito da lui.

Una situazione che può ricordare quanto avvenuto anche nella precedente partita del Como, sabato scorso contro la Fiorentina. A metà ripresa c'è una situazione dubbia, un contatto in area viola tra Harrison e Jesus Rodriguez che però già dopo il primo replay può essere derubricato a una forte accentuazione di un leggerissimo scontro da parte dello spagnolo del Como. Un episodio che però ha acceso gli animi di Fabregas e della sua panchina, che si sono rivolti direttamente a qualche calciatore della Fiorentina. Momento che ha fatto perdere le staffe alla guida tecnica sulla panchina della Fiorentina, quel Vanoli che è stato l'unico dei due tecnici a ricevere un provvedimento dall'arbitro, venendo cacciato dal campo e squalificato per la partita successiva, proprio come Allegri qualche giorno più tardi. Nulla da segnalare invece per Fabregas, in nessuna delle due situazioni: con la Fiorentina il cartellino rosso se l'è preso il suo collaboratore Cattani, contro il Milan nessuno.

Insomma, se c'è un aspetto sul quale il Fabregas allenatore può migliorare è quello della gestione delle fasi più concitate e più nervose. D'altronde, anche se si riferiva più che altro al post-partita, lo ha ammesso lui stesso a DAZN qualche giorno fa.

