La Serie A ringrazia il giovedì: l'Italia accorcia nel Ranking UEFA per il 5° posto in Champions
Con le partite di Bologna e Fiorentina, si riaccende una fiammella di speranza per l'Italia e le squadre di Serie A nel Ranking UEFA per il 5° posto in Champions per la prossima stagione. Sì, perché le vittorie delle due squadre del giovedì (la terza, la Roma, riposava in quanto già qualificata agli ottavi di Europa League) permettono all'Italia di rosicchiare un po' dello svantaggio accumulato nei precedenti turni, in particolare tra ieri e martedì con il rovinoso en plein di sconfitte in Champions League.
Il Bologna espugna Bergen, la Fiorentina fa lo stesso sul campo dello Jagiellonia e lo svantaggio dell'Italia sulla Germania seconda si assottiglia, pur rimanendo nel mezzo ancora altri paesi, come Portogallo e Spagna. Adesso comunque, con le partite di ritorno della prossima settimana, ci sarà una possibilità di rimontare ulteriormente, essendo tutte le squadre di Serie A dei playoff chiamate a giocare in casa.
RANKING UEFA STAGIONALE PER IL 2025/2026
1. Inghilterra 21.513 punti (9 squadre ancora in corsa su 9)
2. Germania 16.785 (6 su 7)
--- --- --- --- ---
3. Portogallo 16.600 (4 su 5)
4. Spagna 16.156 (6 su 8)
5. Italia 16.071 (6 su 7)
6. Polonia 14.125 (3 su 4)
7. Francia 14.035 (5 su 7)
8. Grecia 12.300 (3 su 5)
9. Cipro 11.906 (2 su 4)
10. Danimarca 11.750 (1 su 4)
