Italiano dopo il Brann: "Ora espugniamo il Dall’Ara, ripartendo da questo gol di vantaggio"
TUTTO mercato WEB
Mister Vincenzo Italiano è intervenuto ai canali ufficiali del Bologna per commentare la vittoria di questa sera col Brann. Di seguito le sue dichiarazioni: "Ci siamo adeguati alle condizioni del campo, era difficile fare di più perché la priorità era non correre rischi e pericoli gratuiti. Ora dobbiamo espugnare il Dall’Ara, ripartendo da questo gol di vantaggio. Ancora complimenti a Castro, giovane e affamato, è un piacere avere a che fare con ragazzi come lui".
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
Le più lette
1 La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Spezia, Stillitano: "Donadoni non ha portato la svolta sperata, ma la responsabilità non è solo sua"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile