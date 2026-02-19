Castro out dopo la gomitata in testa: "Vedevo tutto bianco, non so come non l'abbiano valutata"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante rossoblù Santiago Castro ha raccontato anche la gomitata alla tempia patita questa sera contro il Brann. Queste le sue dichiarazioni in merito:

"Sì, sì, ho preso un bel colpo. Secondo me una bella botta - non so come non l'abbiano valutata - ma mi girava tanto la testa. Quando mi ha colpito ho visto tutto bianco, non mi reggevo. Sono rimasto un po' in campo, ma poi nello spogliatoio mi hanno messo il ghiaccio. Sono contento, è andata bene, abbiamo fatto una bella partita e abbiamo portato a casa un buon risultato".

Castro, autore del gol che ha deciso l'incontro al 9', è stato sostituito al 46' da Dallinga.