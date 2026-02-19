Castro out dopo la gomitata in testa: "Vedevo tutto bianco, non so come non l'abbiano valutata"
TUTTO mercato WEB
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante rossoblù Santiago Castro ha raccontato anche la gomitata alla tempia patita questa sera contro il Brann. Queste le sue dichiarazioni in merito:
"Sì, sì, ho preso un bel colpo. Secondo me una bella botta - non so come non l'abbiano valutata - ma mi girava tanto la testa. Quando mi ha colpito ho visto tutto bianco, non mi reggevo. Sono rimasto un po' in campo, ma poi nello spogliatoio mi hanno messo il ghiaccio. Sono contento, è andata bene, abbiamo fatto una bella partita e abbiamo portato a casa un buon risultato".
Castro, autore del gol che ha deciso l'incontro al 9', è stato sostituito al 46' da Dallinga.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
Le più lette
1 La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Spezia, Stillitano: "Donadoni non ha portato la svolta sperata, ma la responsabilità non è solo sua"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile