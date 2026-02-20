Padova, preoccupa ancora la caviglia di Papu Gomez: difficile vederlo in campo con il Bari
La classifica non rappresenta ancora un porto del tutto sicuro, la zona playout dista solo quattro punti, ma con molta probabilità - verso la salvezza - il Padova potrà sfruttare poco l'esperienza di Papu Gomez, che sembra ormai destinato al forfait anche per la gara di sabato contro il Bari. Come infatti si legge sul portale trivenetogoal.it, il 38enne argentino è ancora alle prese con un problema alla caviglia e, salvo miracolosi recuperi in extremis, non sarà disponibile per la sfida della 26ª giornata del torneo cadetto.
A oggi, le presenze in biancoscudato del giocatore sono solo otto, complice anche la squalifica per doping da dover finire di scontare, ma non sono presenze integrali: all'attivo, 533 minuti. Vedremo se il rush finale della stagione racconterà poi qualcosa di diverso.
