Trento, slitta ancora l'esordio di Rigione. Tabbiani: "Lavora per migliorare la condizione"

Prenderà il via questa sera, venerdì 20 febbraio, la 28ª giornata del campionato di Serie C, un turno che vedrà il Trento affrontare la Pro Patria, penultima in graduatoria nel Girone A del torneo di terza serie.

La buona occasione per vedere il neo acquisto Michele Rigione in campo? Ancora no, e a confermarlo, come si legge sui canali ufficiali del club, è stato il tecnico gialloblù Luca Tabbiani: "L’arrivo di Rigione ci offre ulteriori possibilità: è un giocatore importante e conosciamo tutti la carriera che ha fatto. Ci teneva molto a venire a Trento e condivido pienamente il valore del senso di appartenenza al territorio, un aspetto al quale la società tiene particolarmente. Per la gara di domani non sarà ancora disponibile perché deve lavorare per trovare la miglior condizione possibile, ma quando starà bene potrà darci una grande mano, in campo e nello spogliatoio, aiutando anche la crescita dei ragazzi più giovani".

Ricordiamo che l'esperto calciatore è arrivato a Trento solo una settimana fa, il 12 febbraio, e ha sottoscritto con il club del presidente Mauro Giacca un contratto valevole fino al termine della stagione.