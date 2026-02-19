Alla Fiorentina basta un tempo per far tre gol allo Jagiellonia: ottavi di Conference ipotecati

Jagiellonia-Fiorentina finisce 0-3, importante successo per i viola, che indirizzano così già dopo l'andata la duplice sfida del playoff di Conference.

Nel freddo polare di Bialystok (-8 gradi), Vanoli lascia a riposo diversi titolari della sua Fiorentina: De Gea e Kean neanche sono partiti per la Polonia, si siedono inizialmente in panchina tra gli altri invece Pongracic e Fagioli.

Il clima rigido non aiuta uno sviluppo fluido del gioco, né da una parte né dall'altra. Per tutto il primo quarto di match, anzi, la Fiorentina sembra soffrire il contesto tanto particolare e fatica a produrre trame convincenti, riuscendo comunque a limitare le prime fiammate dello Jagiellonia. Un timido accenno di presenza viola lo si ha con un colpo di testa di Gosens, decisamente alto però, su palla ferma. La prima frazione di Bialystok scorre lenta, ad interrompere la monotonia nel finale ci prova Fabbian, che però conclude troppo in direzione del portiere di casa Abramowicz. Un monotono primo tempo si conclude senza gol e con pochissime emozioni, sullo 0-0.

Al rientro in campo nessun cambio, né da una parte né dall'altra. Ma c'è una Fiorentina diversa e si vede da come i viola aggrediscono lo Jagiellonia. Il risultato è il gol del vantaggio, firmato da Ranieri al 53': l'ex capitano, che per la serata ha potuto rimettersi la fascia al braccio, riceve sul secondo palo da Fazzini e, di testa e sfruttando l'indecisione di Abramowicz, fa 0-1. La sfida si accende d'improvviso e in pochi giri d'orologio si passa dal possibile raddoppio, sprecato da Fortini che si fa murare dal portiere di casa, al rischio di pareggio con il palo colpito da Wdowik (al quale è stato anche annullato un gol, per netta posizione di fuorigioco) su punizione.

Da un gol sfiorato, ad uno effettivamente segnato, da punizione: l'esecuzione di Mandragora è da applausi, con il pallone che supera la barriera e si deposita sotto il sette per lo 0-2. Il colpo subito spezza le gambe ai polacchi, che vedono aprirsi voragini nella retroguardia. Una di queste permette a Piccoli di conquistarsi e segnare il rigore dello 0-3, all'81'. Questo sì, che è il colpo finale, e il successo esterno con tre gol di scarto sembra proprio aprire in anticipo le porte verso gli ottavi di Conference League alla Fiorentina.