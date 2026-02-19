Per la Cremonese arrivano Roma e Milan. Luperto: "In questo sport possono esserci delle sorprese"

Il calendario della Cremonese parla di Roma e Milan nelle prossime due partite. Due impegni non indifferenti per la squadra di Nicola, che non sta attraversando un periodo particolarmente brillante dal punto di vista dei risultati. "Affronteremo due grandissime squadre che stanno esprimendo un grande calcio - ha sottolineato in conferenza stampa Sebastiano Luperto, difensore arrivato dal mercato di gennaio -, ma sappiamo che in questo sport possono esserci delle sorprese, quindi cercheremo di fare del nostro meglio e portare a casa punti che sarebbero preziosissimi”.

In casa giallorossa il neo acquisto Malen è uno dei trascinatori. Da difensore, che sfida ti aspetti contro questo grande attaccante?

“Sta facendo benissimo, ma sono sicuro che ci faremo trovare pronti. Siamo consapevoli del valore della Roma e delle sue individualità, cercheremo di metterli in difficoltà lavorando come abbiamo fatto nelle ultime partite”.

Sei arrivato in una fase delicata del campionato, con la vittoria grigiorossa che manca da qualche giornata. Che ambiente hai trovato nello spogliatoio?

“Il fatto di non vincere da qualche giornata può incidere, ma è fondamentale rimanere lucidi e avere pazienza: basta una scintilla per cambiare tutto. Stiamo lavorando nel migliore dei modi, ci faremo trovare pronti e cercheremo di accendere questa scintilla”.