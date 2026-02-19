La Sampdoria verso il Mantova: oggi ancora out l'influenzato Hadzikadunic. Il report medico

L'impegno di sabato pomeriggio contro il Mantova è sempre più vicino, e la Sampdoria si sta preparando in vista della gare valevole per la 26ª giornata del campionato di Serie B: una giornata che ha visto lo staff tecnico ancora alle prese con alcune assenze, che dovranno poi essere valutato domani, nell'ultimo giorno a disposizione prima della partita.

Ecco il comunicato diffuso dai canali ufficiali del club:

"La Sampdoria si avvicina alla sfida di Mantova, in programma sabato al “Martelli” (ore 15.00). Dopo una prima fase dedicata allo sviluppo della forza in palestra, Angelo Gregucci e staff hanno diretto un allenamento pomeridiano sul campo superiore del “Mugnaini” a base di attivazione atletica e tecnica, esercitazione finalizzata alla messa a punto di entrambe le fasi di gioco, partitella tattica, sprint e prove delle palle inattive. Assenti Karim Diop – impegnato con l’Italia Under 18 nel secondo test con l’Ucraina – e l’influenzato Dennis Hadzikadunic. Percorsi di recupero per Lorenzo Malanca e Matteo Palma. Terapie per Tommaso Martinelli e Nicholas Pierini".

La nota ricorda poi che "domani, venerdì, è in agenda al mattino la seduta di rifinitura, al termine della quale il tecnico incontrerà i media in conferenza stampa quindi, nel pomeriggio, la partenza in pullman verso la sede del ritiro pre-gara".