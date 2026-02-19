Pianese, Birindelli: "L’aspettativa era che i ragazzi diventassero adulti. Lo hanno fatto"

I due successi consecutivi contro Perugia e Livorno, hanno lanciato la Pianese nelle parti alte della graduatoria, di fatto avvicinandola a quello che è il primo obiettivo del club, ovvero la permanenza in categoria, ma ora ci sarà da fare ancora dei punti per poter poi sognare i playoff. Che al momento vedono comunque le zebrette amiatine in griglia.

E i punti andranno fatti a partire da domani sera, quando gli uomini di Alessandro Birindelli affronteranno il Guidonia Montecelio, squadra che, nella conferenza stampa odierna - ripresa dai canali ufficiali del club - l'allenatore ha definito "molto fastidiosa, all’andata ci ha messo molto in difficoltà. È una squadra di categoria, che attacca molto dalle corsie laterali, con tanti cross e palle dal lato corto, che gli permette di portare molti giocatori alla conclusione. Sono forti sulle seconde palle, pertanto bisognerà stare attenti a essere equilibrati e a non perdere le distanze".

A ogni modo, c'è soddisfazione per quanto finora fatto: "Le due vittorie consecutive ci hanno ridato un po’ di ossigeno dopo le due partite perse solo nel risultato perché la prestazione della squadra non è mai mancata. Un po’ di fatica l’abbiamo fatta, come era normale che fosse, per via di tutte queste gare ravvicinate; a Livorno siamo andati a giocare dopo neanche due giorni e mezzo dalla partita precedente, e abbiamo fatto più recupero che allenamenti. Manca ancora qualcosina per raggiungere il nostro obiettivo, ma rinnovo i complimenti alla squadra. Come ho già detto, non ho più aggettivi per descrivere quello che questi ragazzi stanno facendo e le emozioni che stanno regalando a me e a tutta la nostra gente. Dentro di loro hanno il sogno di poter raggiungere questa salvezza e poi andarsi a giocare, partita dopo partita, quelle che mancheranno da lì alla fine con serenità e spensieratezza. Quando li abbiamo scelti insieme al direttore, conoscevamo le qualità dei nostri calciatori. L’aspettativa era che questi ragazzi diventassero adulti: in questo percorso sono stati bravi a capire velocemente quale fosse la nostra richiesta e in che ambiente fossero arrivati. Poi diventa tutto più semplice perché, dentro al gruppo, oltre che dei buoni calciatori ci sono anche dei ragazzi che trasportano e cercano di accompagnare gli altri, coinvolgendoli anche fuori dal campo".