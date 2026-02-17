Atalanta, Ryerson minaccia numero 1: ha messo a referto 8 assist nelle ultime 6 gare
Cross perfetto da destra, su calcio di punizione, per Serhou Guirassy, che ha incornato di testa da pochi metri per l'1-0, aprendo le marcature presto e dando slancio al Dortmund. Secondo assist: altro cross millimetrico, ancora da destra e dopo un contropiede per Maximilian Beier, che ha svettato di testa per il 2-0. Terzo assist: cross da corner per un altro colpo di testa vincente di Guirassy, che ha completato la doppietta e sigillato il 3-0 prima dell'intervallo. Quarto assist: cross da calcio d'angolo per Ramy Bensebaini, che ha chiuso il 4-0 con un altro colpo di testa da vicino.
Editoriale di Raimondo De Magistris La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
Chivu, le critiche e Spalletti: "Non rispondo a chi parla per frustrazione. I primi sono sempre odiati"
