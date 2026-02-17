Atalanta, Ryerson minaccia numero uno: ha messo a referto 8 assist nelle ultime 6 gare

Il laterale di centrocampo scandinavo del BVB Julian Ryerson sarà il pericolo numero 1 stasera per la difesa dell'Atalanta, forse ancor più del bomber Guirassy: il norvegese è davvero in stato di grazie, come dimostra la pazzesca statistica messa a referto nell'ultimo weekend di campionato. Infatti, nel 4-0 contro il Mainz l'estero ha totalizzato ben quattro assist, firmando dunque tutte le reti messe a segno dai gialloneri grazie al passaggio decisivo. Ecco come sono arrivati questi 4 assist (e sono 8 nelle ultime sei gare!):

Primo assist: cross perfetto da destra, su calcio di punizione, per Serhou Guirassy, che ha incornato di testa da pochi metri per l'1-0, aprendo le marcature presto e dando slancio al Dortmund. Secondo assist: altro cross millimetrico, ancora da destra e dopo un contropiede per Maximilian Beier, che ha svettato di testa per il 2-0. Terzo assist: cross da corner per un altro colpo di testa vincente di Guirassy, che ha completato la doppietta e sigillato il 3-0 prima dell'intervallo. Quarto assist: cross da calcio d'angolo per Ramy Bensebaini, che ha chiuso il 4-0 con un altro colpo di testa da vicino.

Segui la sfida tra Borussia Dortmund e Atalanta grazie alla diretta scritta di TUTTOmercatoWEB.com!