Atalanta, Scalvini: "Non meritiamo questo finale. Il gruppo è unitissimo, andiamo sempre a mille"

Ai microfoni ufficiali dell'Atalanta, al termine della gara pareggiata per 0-0 contro il Genoa nel posticipo del sabato di Serie A andato in scena alla New Balance Arena, è intervenuto il difensore dei nerazzurri Giorgio Scalvini. Queste le sue parole: "Siamo un po' stanchi fisicamente e mentalmente, paghiamo la rincorsa che abbiamo fatto. E' un periodo un po' così, la partita con la Juve ci ha tagliato le gambe perché abbiamo fatto una buona prestazione e forse meritavamo qualcosa di più. Non possiamo però appellarci solo alla stanchezza, c'è qualcosa da analizzare internamente con il Mister e con la squadra perché dobbiamo finire bene".

C'è rammarico per un finale di stagione che non desideravate?

"Sì, ma oltre che quello che non desideriamo è un finale che non ci meritiamo. Io vedo un gruppo unitissimo, che va sempre a 1000 e che cerca di dare sempre il meglio di sé. Non se lo meritano i tifosi, che ci seguono in ogni partita e ci sostengono alla grande. Dobbiamo finire bene anche per loro".