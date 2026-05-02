Atalanta senza vittorie da un mese, Scalvini: "Paghiamo la stanchezza fisica e mentale"

Giorgio Scalvini è intervenuto ai microfoni di Sky dopo il pareggio dell'Atalanta a reti bianche contro il Genoa. Ecco le sue parole:

Cosa sta succedendo all'Atalanta?

"Abbiamo dovuto fare una grande rincorsa dopo un inizio così così, adesso stiamo pagando la stanchezza fisica e mentale. Quando abbiamo perso contro la Juve in una partita in cui abbiamo fatto bene abbiamo avuto un attimo di down".

Bologna e Lazio possono portarsi a -4

"Bisogna guardarsi indietro, ma anche pensare a noi stessi. Lavorare in settimana perché ci aspetta una partita a Milano. Dobbiamo finire bene".

Rispetto all'anno scorso l'attacco sta facendo peggio, la difesa meglio

"La parte difensiva la stiamo curando un po' meglio rispetto a prima ma davanti stiamo facendo un po' fatica, magari le cose che ci riuscivano l'anno scorso quest'anno ci riescono meno".

Stai tornando a giocare con regolarità dopo i problemi fisici

"Quando si sta fuori è difficile tornare. Ringrazio lo staff medico che quello fisico per i tanti lavori che mi hanno fatto fare. Avere continuità mi ha aiutato, speriamo di continuare a fare meglio".