Atalanta, Scalvini: "Periodo di down dopo il ko con la Juve, stiamo pagando la rincorsa"

Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il pareggio a reti bianche contro il Genoa: "Abbiamo dovuto fare una grande rincorsa, non avendo iniziato nel migliore dei modi. Stiamo pagando forse un po' di stanchezza fisica e mentale, quello che vedo nella squadra però è sempre un grande atteggiamento in allenamento e in partita per fare il meglio possibile".

Qual è la percezione della situazione dentro lo spogliatoio?

"Io mi focalizzo sull'ultimo periodo, dopo la sosta abbiamo fatto una buona partita contro la Juve nella quale meritavamo di più e c'è stato un po' di down. Perdere lì ci ha tagliato un po' le gambe, però andiamo sempre forte anche in allenamento. Cercheremo di analizzare i problemi col mister, per finire la stagione nel migliore dei modi".

Ti trovi meglio col solito assetto o con le due punte come stasera?

"Dipende un po' dalla partita, personalmente mi trovo bene sia a tre che a due".