Live TMW Atalanta, Scalvini: "Periodo difficile per noi. Tifosi? Fare di più in casa è un dovere"

23:10 - Giorgio Scalvini, calciatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Genoa nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore nerazzurro presso lo stadio di Bergamo.

Comincia la conferenza stampa di Scalvini

Cosa sta succedendo in questo momento?

"Purtroppo i risultati non sono soddisfacenti. Abbiamo pagato un po' di stanchezza, seppur con la Juve abbiamo giocato bene. Secondo me c'è anche altro: bisognerà parlare con il mister e valutare la situazione perché è un periodo difficile dove vogliamo riscattarci".

TMW - Giusto anche ripartire dai tifosi visto che vi sostengono sempre?

"I tifosi sono sempre al nostro fianco nonostante i momenti di difficoltà. Quando giochiamo in casa per noi è un dovere fare addirittura di più. Dispiace non aver vinto perché ai nostri tifosi bisogna sempre dare il 110% e meritavano la vittoria".

Quanti progressi si stanno vedendo in difesa?

"Sono contento di questo, ma è più un successo di squadra. Vero che dietro stiamo migliorando, ma preferivo prendere goal e vincere".

Le piacerebbe diventare un mediano in futuro?

"Mi sento meglio dietro per inserirmi, però mi piace molto attaccare: mi porto dietro questa cosa dalle giovanili".

Stasera è stato un problema fisico o mentale?

"Stiamo facendo più fatica rispetto a prima, ma penso che sia un misto di fattori. Ora conta analizzare meglio le dinamiche per migliorare sempre di più: la squadra la vedo sempre volenterosa, perché dobbiamo capire cosa non va".

23:18 - Termina la conferenza stampa di Scalvini