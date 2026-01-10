TMW
Atalanta-Torino sarebbe stata la sua partita e la New Balance Arena rende omaggio a Mondonico
Prima del fischio di inizio della sfida tra Atalanta e Torino, la New Balance Arena si è unita per rendere omaggio a Emiliano Mondonico, figura indimenticabile del calcio italiano e legata in modo profondo alla storia di entrambe le squadre.
Prima delle gara, sugli spalti i tifosi delle rispettive squadre hanno reso omaggio al ‘Mondo’. “Emiliano alzaci la sedia” il coro riservato dai supporter granata; “Emiliano ehhh, Emiliano oohhh" quello degli orobici. Allenatore capace di lasciare un segno indelebile a Bergamo e a Torino, Mondonico resta un simbolo ricordato con affetto da tutto l’ambiente.
