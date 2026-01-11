Como, Bologna remuntado. Gemma Baturina, Fabregas ricorda: "Arrivato da erede di Modric..."

È stato un finale memorabile, di quelli dal valore ben al di là del prezzo del biglietto. Una partita equilibrata nel primo tempo, seppur con un paio di occasioni del Como contro una in avvio del Bologna, fino alla ripresa. Da un errore di Vojvoda è nato lo scippo di Castro e l'azione in percussione e in solitaria di Cambiaghi che ha stappato il match, finché all'ora di gioco ha perso la testa su Van der Brempt e ricevuto un cartellino rosso diretto all'autore dell'1-0 per "condotta violenta".

La spiegazione data dall'arbitro Abisso su revisione al monitor e precedente richiamo del VAR, con ammonizione impartita anche al terzino di Fabregas per spinta precedente sull'esterno alto di Italiano. La gara si è accesa all'improvviso, la baraonda biancoblù per l'ultima mezz'ora di gioco è finita per annegare il Bologna. È servito l'ingresso dalla panchina di Martin Baturina, gioiello croato da 18 milioni, per incastonare una gemma all'incrocio dei pali. Tiro a giro imprendibile al 90'+4 che ha deciso l'1-1 finale, con rimonta completata dal Como. Un punto preziosissimo per i lariani, capaci di tenersi stretta la zona Europa e il sesto posto, evitando l'accorcio dei felsinei in classifica.

Che sia l'esplosione definitiva del "maghetto" croato? Si è parlato tanto dell'etichetta del prezzo che gli è stata appiccicata addosso, anche l'allenatore Cesc Fabregas ha ripreso il discorso, applaudendo l'ex Dinamo Zagabria in conferenza stampa post-partita: "Sono molto contento, per lui e per la squadra. Lui è un grande ragazzo, è arrivato con l'etichetta di 18 milioni, è arrivato come l'erede di Modric e questo alcune volte non ti aiuta. Pensi che sia già tutto fatto. E invece no, devi venire qui e in un campionato italiano molto fisico e dove non hai il tempo di pensare. Là in Croazia era sempre solo. Si doveva abituare. Oggi era il contesto ideale per lui, ha fatto un gol di talento assoluto e ce l'hanno solo i grandi giocatori".

Di certo gli equilibri della partita contro il Como, per il Bologna, sono cambiati dopo l'espulsione di Cambiaghi. E Vincenzo Italiano, allenatore rossoblù, ne ha parlato in conferenza stampa al termine della gara: "Noi siamo venuti al Sinigaglia a cercare risposte e conferme, per venire fuori da un periodo non bello. Fisicamente per me ci siamo, mentalmente però non possiamo essere spariti. Oggi rimani in 10 contro un Como che sa già palleggiare bene già in parità numerica. Ci siamo adattati. Poi è arrivato l'eurogol di Baturina, la mette all'incrocio... Cambiaghi? Non bisogna dare modo all'arbitro di interpretare in modo sbagliato la situazione. Non lo deve fare. Dispiace, ci stava dando una grande mano ma sono sicuro che capirà che ha sbagliato".