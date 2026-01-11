Juventus all’assalto di Chiesa: ritorno a Torino nel mirino, Maldini resta il piano B

La Juventus prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida contro la Cremonese. Per Spalletti sono arrivate buone notizie, visto che Kelly ha ripreso ad allenarsi in gruppo. L’inglese sarà quindi a disposizione per il match di domani. Per quanto riguarda Conceicao, invece, non ci sono novità: il portoghese ha proseguito nel lavoro a parte e, salvo sorprese, non dovrebbe essere a disposizione. Anche Gatti non lavora ancora con i compagni, ma punta a rientrare per la sfida contro il Cagliari o per quella contro il Benfica. Il numero 4 bianconero è fermo dal primo di dicembre per la rottura del menisco del ginocchio destro, infortunio per il quale è stata necessaria un’operazione chirurgica.

Spalletti verso la conferma di Miretti.

La Juventus, oggi, svolgerà l’allenamento di vigilia della sfida contro la Cremonese. Tuttavia, la squadra domani avrà ancora il tempo di limare gli ultimi dettagli nella rifinitura mattutina. In ogni caso, la sensazione è che Conceicao sarà out o, al massimo, partirà dalla panchina. Per questo motivo, Spalletti valuta la conferma di Miretti, che ha fatto molto bene contro il Sassuolo. Come piano B resta sempre Zhegrova, che però dovrebbe entrare più probabilmente a gara in corso. Il kosovaro, fino ad ora, ha giocato solo una volta dal primo minuto, contro il Pafos. In difesa, invece, ci sarà il recupero di Kelly, ma anche in questo caso l’impressione è che l’inglese partirà dalla panchina. Il numero 6 bianconero potrebbe subentrare nella ripresa, magari per permettere a Bremer di rifiatare almeno per qualche minuto. In ogni caso, per Spalletti poter contare di nuovo su Kelly è un’ottima notizia, visto che si tratta comunque di uno dei giocatori più affidabili della retroguardia.

Tanti nomi per il ruolo di vice Yildiz.

La Juventus sta valutando diversi profili per individuare il vice Yildiz ideale. La priorità dei bianconeri sembra essere Federico Chiesa, ma il Liverpool appare irremovibile e vorrebbe soltanto una cessione a titolo definitivo. Per questo motivo, Ottolini valuta anche altri nomi, come ad esempio quello di Daniel Maldini. Il giocatore classe 2001 trova poco spazio all’Atalanta e vorrebbe cambiare aria. Alla Juventus, però, Maldini non troverebbe molto spazio, visto che arriverebbe per concedere ogni tanto un po’ di respiro a Yildiz. Per Spalletti il turco è un giocatore imprescindibile, ma ha bisogno di un’alternativa di ruolo. Maldini potrebbe rappresentare un’opportunità low cost, ma bisognerà capire se il giocatore è disposto ad accettare un impiego part time. Un’altra opzione resta Ferreira Carrasco, che vorrebbe lasciare l’Al Shabab per tornare in Europa. Infine, nella lista bianconera ci sarebbe anche il nome di Albert Gudmundsson, ma difficilmente la Fiorentina si priverà di un titolare. Inoltre, gli ultimi acquisti fatti dalla Juventus dalla Fiorentina non è che siano andati particolarmente bene. I bianconeri valutano più opzioni, con Chiesa che comunque resta il nome maggiormente gradito alla dirigenza.