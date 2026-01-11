Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus all’assalto di Chiesa: ritorno a Torino nel mirino, Maldini resta il piano B

Juventus all’assalto di Chiesa: ritorno a Torino nel mirino, Maldini resta il piano B TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida contro la Cremonese. Per Spalletti sono arrivate buone notizie, visto che Kelly ha ripreso ad allenarsi in gruppo. L’inglese sarà quindi a disposizione per il match di domani. Per quanto riguarda Conceicao, invece, non ci sono novità: il portoghese ha proseguito nel lavoro a parte e, salvo sorprese, non dovrebbe essere a disposizione. Anche Gatti non lavora ancora con i compagni, ma punta a rientrare per la sfida contro il Cagliari o per quella contro il Benfica. Il numero 4 bianconero è fermo dal primo di dicembre per la rottura del menisco del ginocchio destro, infortunio per il quale è stata necessaria un’operazione chirurgica.

Spalletti verso la conferma di Miretti.
La Juventus, oggi, svolgerà l’allenamento di vigilia della sfida contro la Cremonese. Tuttavia, la squadra domani avrà ancora il tempo di limare gli ultimi dettagli nella rifinitura mattutina. In ogni caso, la sensazione è che Conceicao sarà out o, al massimo, partirà dalla panchina. Per questo motivo, Spalletti valuta la conferma di Miretti, che ha fatto molto bene contro il Sassuolo. Come piano B resta sempre Zhegrova, che però dovrebbe entrare più probabilmente a gara in corso. Il kosovaro, fino ad ora, ha giocato solo una volta dal primo minuto, contro il Pafos. In difesa, invece, ci sarà il recupero di Kelly, ma anche in questo caso l’impressione è che l’inglese partirà dalla panchina. Il numero 6 bianconero potrebbe subentrare nella ripresa, magari per permettere a Bremer di rifiatare almeno per qualche minuto. In ogni caso, per Spalletti poter contare di nuovo su Kelly è un’ottima notizia, visto che si tratta comunque di uno dei giocatori più affidabili della retroguardia.

Tanti nomi per il ruolo di vice Yildiz.
La Juventus sta valutando diversi profili per individuare il vice Yildiz ideale. La priorità dei bianconeri sembra essere Federico Chiesa, ma il Liverpool appare irremovibile e vorrebbe soltanto una cessione a titolo definitivo. Per questo motivo, Ottolini valuta anche altri nomi, come ad esempio quello di Daniel Maldini. Il giocatore classe 2001 trova poco spazio all’Atalanta e vorrebbe cambiare aria. Alla Juventus, però, Maldini non troverebbe molto spazio, visto che arriverebbe per concedere ogni tanto un po’ di respiro a Yildiz. Per Spalletti il turco è un giocatore imprescindibile, ma ha bisogno di un’alternativa di ruolo. Maldini potrebbe rappresentare un’opportunità low cost, ma bisognerà capire se il giocatore è disposto ad accettare un impiego part time. Un’altra opzione resta Ferreira Carrasco, che vorrebbe lasciare l’Al Shabab per tornare in Europa. Infine, nella lista bianconera ci sarebbe anche il nome di Albert Gudmundsson, ma difficilmente la Fiorentina si priverà di un titolare. Inoltre, gli ultimi acquisti fatti dalla Juventus dalla Fiorentina non è che siano andati particolarmente bene. I bianconeri valutano più opzioni, con Chiesa che comunque resta il nome maggiormente gradito alla dirigenza.

Articoli correlati
“Vietato perdere” scrive il Corriere della Sera in prima pagina sulla sfida Inter-Napoli... “Vietato perdere” scrive il Corriere della Sera in prima pagina sulla sfida Inter-Napoli
"Loftus-Cheek per Gatti": Tuttosport in prima pagina lancia lo scambio fra Milan... "Loftus-Cheek per Gatti": Tuttosport in prima pagina lancia lo scambio fra Milan e Juventus
Inter e Napoli si giocano un pezzo di Scudetto. La Gazzetta dello Sport: “Scappa... Inter e Napoli si giocano un pezzo di Scudetto. La Gazzetta dello Sport: “Scappa o spacco”
Altre notizie Serie A
La Roma vince ancora in emergenza. Ora si attende solo Raspadori La Roma vince ancora in emergenza. Ora si attende solo Raspadori
Altro che piccola! Allegri ha avvisato i suoi. Ma in formazione alcuni cambi Altro che piccola! Allegri ha avvisato i suoi. Ma in formazione alcuni cambi
De Ketelaere, il principe diventato re all'Atalanta (superando anche Caniggia). I... De Ketelaere, il principe diventato re all'Atalanta (superando anche Caniggia). I numeri
Inter-Napoli da brividi. Chivu sfida Conte, scontro diretto per la vetta Inter-Napoli da brividi. Chivu sfida Conte, scontro diretto per la vetta
Juventus all’assalto di Chiesa: ritorno a Torino nel mirino, Maldini resta il piano... Juventus all’assalto di Chiesa: ritorno a Torino nel mirino, Maldini resta il piano B
Lazio, dopo Taylor nel mirino Toth e Timber: Sarri vuole ribaltare il suo centrocampo... Lazio, dopo Taylor nel mirino Toth e Timber: Sarri vuole ribaltare il suo centrocampo
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 gennaio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 gennaio
Atalanta, Zalewski ammette: "Alzato tantissimo il livello, ma forse prima era troppo... Atalanta, Zalewski ammette: "Alzato tantissimo il livello, ma forse prima era troppo basso"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 gennaio
2 Il Milan in ansia per Rabiot: il francese ha preso una botta ed è a rischio per la Fiorentina
3 Atalanta, Zalewski ammette: "Alzato tantissimo il livello, ma forse prima era troppo basso"
4 Como, Bologna remuntado. Gemma Baturina, Fabregas ricorda: "Arrivato da erede di Modric..."
5 Semenyo, gol e assist all'esordio col City. Rico Lewis: "Tutto lo volevano, c'era un motivo"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Prosegue la 20^ giornata di Serie A. Risultati, classifica e probabili formazioni
Immagine top news n.1 Conte in silenzio e senza Neres, Chivu pronto anche alle ingiustizie: la vigilia di Inter-Napoli
Immagine top news n.2 Serie B, i risultati della giornata: cadono Bari, Sampdoria e Monza, colpo Empoli
Immagine top news n.3 Serie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David
Immagine top news n.4 L'Atalanta non si ferma più: battuto il Torino 2-0 e terza vittoria consecutiva per Palladino
Immagine top news n.5 Roma, Gasperini su Raspadori: "Cosa antipatica, tutti a parlare di chi non gioca qui"
Immagine top news n.6 Roma-Sassuolo 2-0, le pagelle: Tsimikas tradisce, Soulé e Svilar no. Muharemovic da big
Immagine top news n.7 La Roma fa tutto in tre minuti: Koné e Soulé stendono il Sassuolo 2-0. Ferguson di nuovo ko
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.2 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.3 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.4 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La Roma vince ancora in emergenza. Ora si attende solo Raspadori
Immagine news Serie A n.2 Altro che piccola! Allegri ha avvisato i suoi. Ma in formazione alcuni cambi
Immagine news Serie A n.3 De Ketelaere, il principe diventato re all'Atalanta (superando anche Caniggia). I numeri
Immagine news Serie A n.4 Inter-Napoli da brividi. Chivu sfida Conte, scontro diretto per la vetta
Immagine news Serie A n.5 Juventus all’assalto di Chiesa: ritorno a Torino nel mirino, Maldini resta il piano B
Immagine news Serie A n.6 Lazio, dopo Taylor nel mirino Toth e Timber: Sarri vuole ribaltare il suo centrocampo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Padova-Modena: biancoscudati per consolidarsi, canarini per uscire dalla crisi
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Mantova-Palermo: Inzaghi a caccia del colpaccio in casa di Modesto
Immagine news Serie B n.3 Catania, Toscano: "Nessuna gara è semplice, contro la Cavese servono fame e qualità"
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Mignani: "Ci è mancato l'ultimo passaggio, avremmo meritato il gol"
Immagine news Serie B n.5 Mantova-Palermo, i convocati di Inzaghi: recuperati Vasic e Pierozzi
Immagine news Serie B n.6 Empoli, Dionisi: "Risultato importante che non deve farci rallentare. Sono contento"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pianese in fiducia, ma Birindelli avvisa: "A Carpi serviranno umiltà e attenzione"
Immagine news Serie C n.2 Inter U23, Cinquegrano: "La prima squadra è un bagaglio importante. Mi ispiro a Dumfries"
Immagine news Serie C n.3 Inter U23, Vecchi: "Fortunati ad avere La Gumina. Che crescita per Cocchi e Cinquegrano"
Immagine news Serie C n.4 Brescia, doppio colpo di mercato: in chiusura le trattative per Marras e Lescano
Immagine news Serie C n.5 Torres, Greco: "Questo punto ne vale tre. Dal mercato serve qualcosa in difesa"
Immagine news Serie C n.6 Brambilla avverte la Juve Next Gen: "Livorno temibile in casa, servirà una grande prova"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Verona-Lazio: gialloblù in cerca di ossigeno, biancocelesti a caccia di rilancio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Milan, Allegri non vuole perdere il treno scudetto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus, Lenzini: "Stimolante iniziare l'anno con un trofeo. Vittoria sarebbe un segnale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Greggi: "Io Capitan Futuro? Onorata del paragone con DDR"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Rosucci: "Questa finale è un appuntamento con la storia"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: "Contento di avere tutta la rosa a disposizione"
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio, arriva la centrocampista svedese Anna Marika Bergman Lundin
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Giorgia Battineschi: "Rinnovo è stato un bel segnale. Siamo un gruppo multiculturale"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)