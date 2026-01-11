Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Atalanta, Zalewski ammette: "Alzato tantissimo il livello, ma forse prima era troppo basso"

Atalanta, Zalewski ammette: "Alzato tantissimo il livello, ma forse prima era troppo basso"
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 00:30Serie A
Niccolò Righi

Nel post partita di Atalanta-Torino, ai microfoni di Dazn, è intervenuto il centrocampista dei padroni di casa, tra i migliori in campo dei suoi, Nicola Zalewski. Queste le sue parole: “Abbiamo alzato tantissimo il livello, anche se forse lo avevamo abbassato troppo prima. Palladino ci ha aiutati a ritrovare il nostro gioco”

Sul mancato raddoppio prima della fine: “Le occasioni le abbiamo avute e dovevamo sfruttarle meglio per non tenere troppo la partita in bilico. Se avessimo segnato prima il 2-0 avremmo potuto viverci il resto della gara in un modo un po’ più sereno”.

