Lazio, dopo Taylor nel mirino Toth e Timber: Sarri vuole ribaltare il suo centrocampo

Dare vita a una nuova Lazio tramite il centrocampo. L'idea di Maurizio Sarri è quella di rivoluzionare una rosa che non era stata costruita a immagine e somiglianza del tecnico toscano, specialmente nella zona nevralgica del campo. Se la difesa era molto simile a quella che Sarri aveva lasciato due anni fa a Formello, centrocampo e attacco erano cambiati e hanno bisogno di un ritocco importante. La priorità è stata data al centrocampo, dove il Comandante avrebbe tenuto volentieri Guendouzi. Il francese però ha chiesto di essere ceduto al Fenerbahce dove è già idolo dei tifosi grazie al gol che ha sbloccato la Supercoppa turca vinta nel derby contro il Galatasaray. La partenza dell'ex Marsiglia spinge la Lazio a non accontentarsi solamente di Kenneth Taylor e per questo motivo nel mirino dei biancocelesti c'è almeno un altro centrocampista.

Lazio, non solo Toth. Piace anche Timber, più defilato Fabbian

L'obiettivo più vicino in questo momento per il centrocampo della Lazio è Alex Toth. Il centrocampista ungherese può lasciare il Ferencvaros a gennaio e i biancocelesti si sono spinti fino a 12 milioni di euro, mentre il club magiaro vorrebbe arrivare a 15 più bonus. Una distanza che la Lazio proverà a colmare nelle prossime ore, con la speranza di far arrivare a Roma il classe 2005 già all'inizio della prossima settimana. La rivoluzione a centrocampo potrebbe però non fermarsi qui, perché la Lazio sta spingendo anche con l'entourage di Quinten Timber per strappare il sì dell'olandese. Il capitano del Feyenoord è in scadenza di contratto a giugno, da Rotterdam sanno che non ci sarà il rinnovo e per questo il club spinge per una cessione a gennaio, onde evitare la partenza a zero a fine stagione. La Lazio è pronta a mettere sul piatto circa 5 milioni, offrendo un contratto fino al 2030 da quasi 3 milioni più bonus a Timber. L'entourage del giocatore prende tempo, sullo sfondo c'è il Borussia Dortmund che fiuta l'affare a parametro zero. Nuovi contatti ci saranno nelle prossime ore per capire se l'olandese può diventare un'opzione concreta o meno. Sullo sfondo c'è sempre Fabbian, ancora titolare ieri col Bologna, che però al momento non è una priorità dello staff tecnico.