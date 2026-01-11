La Roma vince ancora in emergenza. Ora si attende solo Raspadori

La Roma inaugura il proprio 2026 casalingo nel migliore dei modi, superando il Sassuolo e portando a casa tre punti pesantissimi nella corsa alla qualificazione in Champions League. Una vittoria sofferta, maturata ancora una volta in piena emergenza, che conferma la solidità mentale e la capacità di adattamento della squadra di Gian Piero Gasperini.

Il primo tempo dei giallorossi è fatto di tanto possesso e poche vere occasioni. Nella ripresa, però, la Roma cresce dal punto di vista tecnico e dell’intensità, alzando il baricentro e costringendo gli ospiti nella propria metà campo. Il gol che sblocca la partita arriva solo al 76’: dopo un gran recupero di Wesley e un cross al bacio di Soulé, Manu Koné svetta in area e di testa batte Muric, facendo esplodere lo stadio dopo una lunga attesa.

Una volta rotto l’equilibrio, la Roma gioca con maggiore leggerezza e trova subito il raddoppio. La progressione di Ghilardi in area, unita al colpo di tacco illuminante di El Shaarawy, libera proprio Soulé davanti alla porta: l’argentino non sbaglia e firma il definitivo 2-0.

Anche contro il Sassuolo, però, gli infortuni non hanno dato tregua. A complicare ulteriormente il quadro è l’infortunio di Ferguson, costretto ad uscire dopo appena 37 minuti per una forte contusione lombare: le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

Le notizie positive arrivano però dalla difesa: Ndicka è pronto a rientrare a Roma dopo l’eliminazione della Costa d’Avorio dalla Coppa d’Africa per mano dell’Egitto, permettendo così al reparto arretrato di tornare finalmente al completo.

Ora, però, l’attenzione si sposta sul mercato. In giornata è attesa la risposta di Giacomo Raspadori. Qualora arrivasse l’ok del giocatore, ogni momento potrebbe essere quello giusto per farlo arrivare nella Capitale. La Roma vince, resiste all’emergenza e guarda avanti, sognando il primo rinforzo di questo mercato di gennaio.