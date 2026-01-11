De Ketelaere, il principe diventato re all'Atalanta (superando anche Caniggia). I numeri

Charles De Ketelaere è il principale trascinatore di un’Atalanta che ha ricominciato a sognare dopo una falsa partenza (oggi settima e in piena corsa per l’Europa). Certo, tutto è sempre un successo di squadra, ma è chiaro che il “principe” sia diventato “re” andando oltre le semplici statistiche: in poche parole, un giocatore totale in grado di prendersi la squadra sulle spalle.

Il belga attacca, difende, recupera, dribbla, costruisce e segna. Proprio su quest’ultimo aspetto molti hanno sottolineato che il ragazzo non segnava in campionato dalla gara contro il Lecce, ma se da una parte è vero che la cosiddetta “impronta partita” sia la priorità per il biondo atalantino, dall’altra i record sono dalla sua parte: così come l’ennesima pagina di storia riscritta.

Infatti Charles De Ketelaere ha siglato la sua rete numero 32 con la maglia dell’Atalanta superando una leggenda nerazzurra come Claudio Caniggia, stando al 19° posto della graduatoria dei migliori marcatori nerazzurri di sempre. Risultato straordinario, per certi versi riduttivo analizzando invece ciò che si guarda in campo tra orgoglio e soddisfazione del percorso di un ragazzo che dal flop milanista è rinato consacrandosi grande sotto le mura di Città Alta (e il bello deve ancora venire).