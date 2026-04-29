"Atalanta, settimo posto e i piani per il futuro". Così il Corriere di Bergamo in apertura

L'Atalanta vede allontanarsi l'Europa dopo il pesante ko arrivato in Sardegna sotto i colpi del Cagliari. Un'annata che probabilmente porterà la squadra di Raffaele Palladino a chiudere al settimo posto in classifica: "Atalanta, una stagione da settimo posto e i piani per il futuro" titola oggi il Corriere di Begamo in prima pagina.

"Non so come sia possibile due sconfitte così - aveva analizzato il tecnico nerazzurro in conferenza stampa dopo la sconfitta in terra sarda -. Abbiamo preso gol che eravamo ancora nello spogliatoio. Siamo partiti male, abbiamo giocato sporco perché il Cagliari ci ha fatto giocare sporchi. Abbiamo commesso diverse imprecisioni, se poi aggiungiamo un ottimo Caprile e tante perdite di tempo da parte del Cagliari, questo è il risultato. Speravo in una reazione dei ragazzi, anche dopo la Lazio, e forse nel primo tempo ci siamo anche riusciti, ma è andata così. Dispiace. Scusate il termine, ma è mancato davvero solo un po' di culo. Arriviamo tante volte vicini al gol ma non riusciamo a concretizzare. Ho messo dentro tanta offensività ma non è servito. Non credo tanto nella sfortuna, ma credo che questo periodo un po' lo sia. Dobbiamo rimboccarci le maniche e continuare a lavorare per uscire da questo periodo un po' grigio".