Atalanta-Verona, i giocatori convocati da Palladino: resta fuori solo Scamacca

Domenica alle 15 la sfida fra Atalanta e Verona alla New Balance Arena di Bergamo. La squadra di Raffaele Palladino è a caccia di riscatto dopo l'eliminazione dalla Champions League, per continuare la corsa ad un posto in Europa in campionato. L'allenatore dei bergamaschi ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match: assente il solo Scamacca.

L'attaccante nerazzurro ha infatti riportato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro. Il classe 1999 ha iniziato da subito il protocollo riabilitativo idoneo, la prognosi dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico-strumentale. L'ex Sassuolo salterà la gara di domani contro il Verona e gli impegni della Nazionale italiana. Vediamo di seguito la lista dei giocatori convocati da Palladino per la sfida dell'Atalanta contro il Verona.

I convocati dell'Atalanta per la sfida contro il Verona

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.

Difensori: Ahanor, Bakker, Bellanova, Bernasconi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Zappacosta, Scalvini

Centrocampisti: De Roon, Musah, Pasalic, Samardžić, Zalewski, Ederson, De Ketelaere

Attaccanti: Krstović, Sulemana, Raspadori.