Atalanta, Zalewski: "Contento per la vittoria. Con Palladino stiamo crescendo"

22:50 – Zalewski, giocatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro la Romanel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole presso la New Balace Arena.

23:52 - Comincia la conferenza stampa di Zalewski

Com'è stato giocare in attacco?

"Le emozioni sono tantissime. L'anno scorso ho giocato solo uno spezzone contro la Roma ed è sempre bello rivedere i miei compagni. Sono cresciuto lì, e posso ancora migliorare".

Quanta consapevolezza c'è in casa Atalanta per questa risalita?

"Abbiamo un grande allenatore, il campionato è ancora lungo e siamo abbastanza ottimisti poi per il futuro".

Cosa ne pensa della crescita di Bernasconi?

"Sta crescendo molto e lui sta sfruttando ogni migliore occasione così come faccio io: voglio farmi sempre trovare pronto alle richieste del mister".

Quanto è fondamentale il fattore pubblico?

"Ci tenevamo a fare bene. Sul goal annullato non capivo poi quando mi sono avvicinato ho visto che voleva annullarlo. Accettiamo e andiamo avanti senza problemi".

Quanto vi sta aiutando il mister sotto il profilo della mentalità e sul concetto di essere squadra?

"Tantissimo. Noi crediamo molto nel lavoro del mister e siamo sulla strada giusta per poter fare bene. Quando è arrivato all'Atalanta ci ha trasmesso tanto entusiasmo".