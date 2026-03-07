Atalanta, Zalewski: "Oggi perso due punti. Pesa l'inizio negativo del campionato"

Protagonista nella sfida tra Atalanta e Udinese, Nicola Zalewski ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Il risultato ci dice che abbiamo perso due punti e in questo momento del campionato pesano il doppio. Siamo partiti male e abbiamo sbagliato tante partite, ora pesano ancora di più. Bayern? Sicuramente sappiamo delle difficoltà che andremo ad incontrare. Il Bayern è una delle squadre più in forma in Europa: ai compagni consiglio di vivere la giornata con serenità, siamo arrivati fin qui e dobbiamo dare il 100%".