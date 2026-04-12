Live TMW Atalanta, Zappacosta: "Dovevamo essere più cinici. A Roma per fare risultato"

22:44 - Davide Zappacosta, calciatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro la Juventus nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore nerazzurro presso lo stadio di Bergamo.

23:55 - Comincia la conferenza stampa

Che sensazione ha in queste partite dove domini ma non vinci?

"Ovviamente quando giochi con squadre di un certo livello bisogna essere bravi nei dettagli. Dovevamo essere più decisivi sottoporta e sfruttare molte occasioni, ma ora dobbiamo solo che andare avanti".

TMW - Giusto dire che questa è la sua miglior stagione da quando è all'Atalanta?

"Su questo non lo so però sono contento del percorso che sto facendo all'Atalanta da quando sono tornato. Sono contento che si parla di questo, però non sarei qui senza l'aiuto della squadra".

Quanto vi ha sorpreso vedere una Juve così chiusa e cosa pensa del rigore?

"Avevamo preparato la partita in un certo modo e ci aspettavamo una Juventus così chiusa. Loro hanno queste caratteristiche dove ti mettono in difficoltà, mentre sul fallo di mano non ho rivisto quindi non vorrei sbagliare nei giudizi".

Cosa è mancato nel secondo tempo?

"Abbiamo cercato di reagire al loro goal, però esso ci ha portato qualche difficoltà. Non è mai facile trovare spazi quando giochi contro la Juve. Sicuramente potevamo fare qualcosina in più. Potevamo agganciare quelle davanti, ma va bene così".

Giusto dire che la partita contro la Lazio di Coppa Italia diventa la gara più importante?

"Noi non ci poniamo dei limiti. Abbiamo ancora tanti punti a disposizione. Andremo a Roma per vincerla e daremo tutto fino alla fine".

00:00 - Termina la conferenza stampa