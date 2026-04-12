Atalanta, manca Retegui? Zappacosta: "Grande attaccante, ma lo sono anche Krstovic e Scamacca"

L'esterno dell'Atalanta, Davide Zappacosta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida persa dai bergamaschi contro la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni.

C'è stato un urlo da parte di Carnesecchi su quell'uscita che ha portato al gol?

"Non saprei rispondere, in campo a volte non ti rendi conto. Non ho fatto caso se ci fosse stata la chiamata o meno, un peccato, tutto qua".

Rammarico per il dominio nel primo tempo?

"C'è grandissimo rammarico sì, sembrava che la partita fosse indirizzata dalla nostra, loro sembravano un po' impauriti ed abbiamo provato a spingere il più possibile, siamo partiti forte e volevamo riportarci vicini a quelle davanti, ora dobbiamo ripartire".

Il sogno Champions si spegne stasera?

"Siamo molto distanti, ovviamente non molleremo, cercheremo di affrontarle tutte al 100% per non avere rammarico alla fine di non esserci andati per nostri errori".

Avete fatto 21 gol in meno dell'anno scorso. La partenza di Retegui, che faceva anche gol brutti, è la mancanza che pesa?

"I numeri sono sotto gli occhi di tutti, Mateo era un grande attaccante, ma Nico (Krstovic) è un altro attaccante molto bravo e che secondo me sta facendo molto bene, si impegna per la squadra, lotta, ha fatto diversi gol importanti, c'è Gianluca (Scamacca), abbiamo tantissimi attaccanti forti,. Quando ci sono meno gol la colpa non ricade solo sugli attaccanti, ma su di noi che non li mettiamo nelle migliori condizioni per segnare. Quando fai meno gol, fai meno punti. Parlare dell'anno scorso è banale, guardiamo avanti e cerchiamo di mettere i nostri attaccanti nelle condizioni di segnare".