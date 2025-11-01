Napoli, Gutierrez: "Conte mi aiuta molto, devo crescere ancora nella fase difensiva"
Miguel Gutierrez, terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata 0-0 col Como: "Cerco di dare sempre il massimo per questa squadra, sono molto contento di giocare dei minuti in un gruppo tecnico di altissimo livello".
Cosa ti chiede Conte?
"Lavoriamo molto sotto l'aspetto difensivo, è un allenatore che mi sta aiutando molto a migliorare: devo seguire i suoi consigli per crescere ancora".
Nel Como c'erano tanti connazionali...
"Li conosco un po' tutti, perché giocavamo contro in Liga lo scorso anno: stanno facendo una stagione molto buona e gli faccio i complimenti".
