Live TMW Napoli, Conte: "Ho dei guerrieri accanto. E stiamo trovando nuove risorse"

Al termine del match contro il Como, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armado Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

20.42 - Inizia la conferenza stampa.

Ci aiuta a leggere questa partita?

"Penso che, alla fine, la lettura sia semplice. Il Como ha da recriminare il rigore sbagliato, poteva pendere la bilancia dal loro lato. Nel secondo tempo c'è stato solo il Napoli in campo, non ricordo parate di Vanja. Per me è stata una bella partita, di stampo europeo. Due squadre che pressavano a tutto campo, le statistiche sono molto simili. Noi abbiamo tiri in più e il loro portiere ha parato un po' di più. Un portiere che ha i guanti per caso, perché è un giocatore che, pressato, rischia ma trova sempre la soluzione. Alla fine dicevo ai miei di non andarlo a pressare più. Il Como è una realtà, basta vedere che tutti i giocatori sono forti. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché esco soddisfatto della partita che è stata seria. Nel secondo tempo abbiamo provato a vincere, ma è normale che il Como pareggia col Napoli e viene enfatizzato. Ma aveva vinto contro la Juve. Ora dobbiamo recuperare energie, ma la prestazione e la voglia dei ragazzi, lo spirito, mi portano a casa cose positive. L'ho detto ai ragazzi, come a volte mi arrabbio. Ho fatto i complimenti anche a chi è entrato. Elmas è entrato in un ruolo nuovo e ha fatto una prestazione di livello assoluto. Gutierrez anche è entrato molto bene, Spinazzola aveva problemi al pube. Abbiamo fatto rientrare Lobo, aveva 2' ma non volevo rischiarlo e ha giocato 8' dalla fine. È rientrato anche Amir. Bene, dobbiamo recuperare ed essere pronti per martedì".

Bicchiere mezzo pieno?

"È giusto vederlo nella giusta maniera, non per accontentare qualcuno. Oggi è mezzo pieno per le risposte importanti della squadra, di andare oltre l'ostacolo. Oggi sono orgoglioso e vado a casa e dormo sereno, perché ho accanto guerrieri che hanno voglia di lottare e crescere. Romelu è tornato, saremo felici quando tornerà con noi davvero. Oggi anche Rasmus è rientrato, ma si vedeva che aveva un po' di ruggine. Ha lottato, per noi è un giocatore importante".



Su Spinazzola e Gilmour.

"Lobotka subito per lo scozzese? Sarebbe stato molto rischioso. Ho un rapporto molto schietto con i ragazzi, ieri gli avevo chiesto il minutaggio e glielo ho richiesto di nuovo, ma non era il caso di rischiare. Oggi Elmas è stata una risorsa davvero importante, dove lo metti, fa bene. Lo stesso Miguel... nella difficoltà abbiamo trovato altre due risorse. Bene anche Lang e Amir. Adesso bisogna riposare, abbiamo speso tante energie. Spina ha chiesto di essere cambiato, aveva già problemi prima della partita. Non è questione di affaticamento, ma di problemi al pube, lo gestiremo. Vedremo anche come gestire Gilmour. Spero di vedere questa voglia e spirito anche martedì. Sono contento di quanto visto oggi".

20.53 - Termina la conferenza stampa.