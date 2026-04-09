Lookman vede le semifinali Champions da vicino: "Al ritorno col Barça sarà una sfida enorme"
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Ademola Lookman, esterno dell'Atletico Madrid, ha parlato a TNT Sports del successo dei colchoneros a Barcellona: "Un buon risultato, una buona prestazione della squadra, soprattutto non aver subito gol qui. Dimostra il lavoro che tutti hanno fatto e la coesione del gruppo".
E ancora: "Segnare dopo l'espulsione degli avversari, credo sia stato fondamentale. Una punizione strepitosa di Julián [Alvarez]. Anche il tempismo del gol di Alex [Alexander Sørloth] nel secondo tempo è stato ottimo".
Sul ritorno: "Sarà una sfida enorme e una partita importantissima, lo sappiamo. Ci vorrà sicuramente calma. Affronteremo ogni partita una alla volta."
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