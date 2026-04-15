David: "Juventus club più esposto d'Italia, la gente parla. Mai escluso dallo spogliatoio"

Jonathan David è stato uno degli investimenti estivi più importanti della Juventus, che lo ha ingaggiato a parametro zero, ma ha versato circa 12,5 milioni di euro di oneri accessori e si è impegnata a pagare all'ex Lille uno stipendio da 6 milioni a stagione più 2 di bonus. Il rendimento è stato un po' al di sotto delle aspettative e questo ha creato dibattito sul suo futuro.

Intervistato da TSN Canada, David ha raccontato la sua verità: "La Juventus è il club più esposto d’Italia. Tutti gli occhi sono su di te e ovviamente la gente parla... Credo ci siano stati momenti positivi e altri meno in un club nuovo con grandi aspettative dove non sono riuscito a segnare con la continuità che avrei voluto".

Infine ha risposto alle voci su una sua possibile esclusione dallo spogliatoio: "Non so perché e come sia nata questa voce. Ovviamente non era vero, passo molto tempo con i ragazzi e vado d’accordo con loro. Dopo la partita contro il Lecce credo si sia parlato molto del modo in cui ho calciato il rigore e del perché lo avessi tirato io. Quando poi ho segnato e tutti sono venuti ad abbracciarmi con il Sassuolo è stato un momento davvero speciale per me. Forse a volte le persone non ti capiscono, non ti conoscono veramente e quindi tendono a giudicarti, ma in realtà non importa perché hai persone vicine che si prendono cura di te e sanno chi sei. Non sono particolarmente preoccupato per questo".