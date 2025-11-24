Atletico Madrid, brutta perdita: infortunio muscolare per Llorente, salta l'Inter in Champions

In Spagna c'era più di qualche timore visto l'impegno europeo ravvicinato, alla fine è tutto confermato. Marcos Llorente ha riportato un infortunio muscolare alla coscia che gli farà saltare la partita di mercoledì contro l’Inter in Champions League. E anche quella di sabato prossimo contro l’Oviedo in LaLiga.

Il centrocampista, all'occorrenza dislocato terzino dal 'Cholo' Simeone, si è sottoposto ad una risonanza in mattinata e nelle ultime ore l'Atletico Madrid ha confermato la notizia: Llorente non sarà a disposizione per la sfida contro i nerazzurri al Metropolitano. Notizia che era già nell’aria da quando aveva chiesto il cambio a Getafe subito dopo aver sentito una fitta. I tentativi di sprintare in qualche altra azione prima di essere sostituito non avevano avuto buon esito, ora invece i colchoneros dovranno fare a meno di lui.

Il comunicato medico ufficiale

"Marcos Llorente ha subito una lesione muscolare alla coscia, diagnosticata dai servizi medici del club dopo gli esami effettuati sul nostro calciatore, che è stato costretto ad abbandonare al 14º minuto di gioco la partita che domenica ci ha visto affrontare il Getafe. Il numero 14 rojiblanco svolgerà sessioni di fisioterapia e lavoro di riadattamento in palestra e l’evoluzione del suo infortunio determinerà il suo ritorno alla competizione".