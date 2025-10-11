Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il bizzarro rapporto di Marcos Llorente con luce e occhiali da sole: "Lo faccio per la mia salute"

Il bizzarro rapporto di Marcos Llorente con luce e occhiali da sole: "Lo faccio per la mia salute"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:41
Giacomo Iacobellis

Hanno fatto il giro del mondo gli ultimi curiosi consigli di salute del centrocampista spagnolo Marcos Llorente. Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale, il calciatore dell'Atletico Madrid ha raccontato infatti la sua strana routine: dalla dieta paleolitica alla corsa a petto nudo con zero gradi, già trattate in passato, fin soprattutto al suo rapporto con la luce e gli occhiali solari.

La salute, prima di tutto
"Penso che le persone riflettano molto e ora siano più preoccupate per la propria salute. È vero che quello che faccio non è normale, ed è per questo che è strano. Tutte queste cose che faccio sono per la mia salute, non per il calcio, ma alla fine, una cosa va di pari passo con l'altra. Se lo facessi solo per il calcio, smetterei di farlo e continuerò con questo. Tutto quello che faccio è per la mia salute".

Lo strano rapporto con la luce
"Mi alzo alle 8, esco, aspetto l'alba e mi fermo un po'. Poi salgo in camera e mi preparo il caffè. Lo finisco con 2-3 cucchiai di burro, lo mescolo e questo è il mio caffè quotidiano. La luce rossa è l'unica che uso a casa. Durante il giorno, non accendo la luce, né perché sono in giardino, né quando vado in cucina o in soggiorno per fare qualcosa. La luce entra dalle finestre e non ho bisogno di accendere altre luci. Quando il sole tramonta, questa è la luce che ho in tutta la casa. Ho una lampada che porta luce rossa e infrarossa nella stanza in cui è accesa, rendendola più simile alla luce esterna".

Gli occhiali da sole
"Gli occhiali da sole gialli sono adatti per quando si è in casa durante il giorno. In altre parole, non si dovrebbero mai indossare occhiali da sole di alcun tipo all'aperto. I raggi del sole dovrebbero colpire gli occhi e la pelle, senza nient'altro. Gli occhiali con lenti rosse filtrano tutta la luce blu proveniente da lampade, televisori o cellulari, lasciando passare solo la luce rossa. Quando vado in albergo o viaggio, se il sole è tramontato, indosso occhiali con lenti rosse".

