Julian Alvarez, Molina e Giuliano Simeone esclusi da Angola-Argentina: il motivo

Ben tre giocatori dell'Atletico Madrid, Nahuel Molina, Julián Alvarez e Giuliano Simeone, non viaggeranno in direzione ritiro Argentina e salteranno l'amichevole contro l'Angola. I tre giocatori citati sono stati esclusi dalla partita in questione perché non si erano sottoposti al vaccino contro la febbre gialla, uno dei vari requisiti necessari per entrare nel Paese africano. La Federcalcio dell'Albiceleste ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali che la decisione di escludere i tre calciatori dei “Colchoneros” dalla convocazione è dovuta al fatto che non avevano completato in tempo e secondo le modalità previste le pratiche relative al vaccino richiesto.

Quanti assenti

Oltre ai giocatori di Diego Simeone, anche Enzo Fernandez del Chelsea non sarà a disposizione del CT Scaloni a causa di un edema osseo al ginocchio destro: verrà tenuto a riposo a Londra per proseguire il recupero. Ad ogni modo un nuovo contrattempo per il tecnico dell'Argentina dopo le defezioni di Leandro Paredes, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero e Facundo Cambeses.

I rimpiazzi

Per coprire alcune assenze il mister campione del mondo ha chiamato a rapporto due difensori, Kevin Mac Allister (fratello di Alexis, centrocampista del Liverpool), che potrebbe debuttare con la nazionale maggiore, e Lisandro Martinez del Manchester United, di ritorno dopo un infortunio ai legamenti. Inoltre, è stato chiamato all’ultimo momento anche Emiliano Buendia (Aston Villa).